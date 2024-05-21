Zehir tacirlerine "Narkoçelik" operasyonları: 272 gözaltı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 17 ilde "Narkoçelik-18" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlara 210 ekip ve 865 jandarma personeli katıldı.

Operasyonlarda 1 ton 57 kg uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 272 sokak satıcısı yakalandı.