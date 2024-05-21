Zehir tacirlerine "Narkoçelik" operasyonları: 272 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-18” operasyonlarında; 1 ton 57 kg uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 272 sokak satıcısı yakalandı.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 17 ilde "Narkoçelik-18" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlara 210 ekip ve 865 jandarma personeli katıldı.
Operasyonlarda 1 ton 57 kg uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 272 sokak satıcısı yakalandı.
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