Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın döviz biriktirmemesi durumunda liranın nominal değer kazanabileceğini söyledi. Şimşek TRT Haber'e verdiği röportajda "Piyasadan döviz almasak dolar/TL 20'li rakamlara, 30'un altına gerilerdi. Gelen dövizi satın almasaydı lira nominal olarak değer kazanacaktı. Biz rezerv biriktirdik çünkü rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım" dedi.

TÜRK LİRASI ÇOK CAZİP



Şimşek kurlarla ilgili de "Bizim bir kur hedefimiz yok. Her şeyin piyasada belirlendiği bir döneme doğru evriliyoruz. Şu anda kura herhangi bir müdahale yok ama Merkez Bankası döviz biriktiriyor. Merkez Bankası swap hariç rezerv pozisyonu neredeyse 49 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi" dedi. İhracatçıların tedirgin olmaması gerektiğini, onlara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Şimşek, Türk Lirası'nda aşırı bir değerlenmeyi de öngörmediklerini belirtti. Şimşek "Türkiye'nin cari açığı düşüyor, Türk Lirası çok cazip, dolayısıyla lirada geçen sene olduğu gibi ciddi bir değer kaybı için sebep yok. Bu, enflasyonu düşürmeyi destekleyecek" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomi programının gerçekten çalıştığını belirten Şimşek, her şeyden önce ekonomide dengeleme sürecine girdiklerini söyledi. Şimşek, iç talepte bir yumuşama olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Net ihracatın etkisi ekonomide olumluya dönmeye başladı, büyümede bir dengelenme var. Türkiye'nin dış açığında neredeyse yarı yarıya bir düşüş var, önemli dengesizliklerden biri bu sayede giderilmiş oldu. Fon akışında bizim öngördüğümüzden çok daha büyük bir artış var. Yerel seçimlerden sonra yurtdışından ciddi fon akışı var. Risk primimiz geçen sene mayısta 700 baz puandayken bugünlerde 270'in altında. Türkiye'nin kredi notu pozitif. Bu da çalışmalarımızın sonuç verdiğini gösteriyor. Programın çalıştığı ortaya çıktıkça Türkiye'ye talep artıyor."

VERGİ ARTIŞI OLMAYACAK



Bu sene vergi artışı olmayacağını ve enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını bildiren Şimşek, "Geçen yıl büyük bir bütçe açığı ile karşı karşıyaydık. Bankacılık sektörü içerden bunu finanse etmekte zorlanabilirdi. Bu nedenlerle aldığımız tedbirlerin bir kısmı enflsayonistti. KDV'yi artırdık, akaryakıtta ÖTV'yi artırdık. Kuru serbest bırakınca enflasyonist etki oluştu. Deprem, kur etkisi, vergi etkisi, beklentileri bir arada düşününce enflasyon yükselişe geçti" dedi.

VATANDAŞ 1 NİSAN'DAN BU YANA 12 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ YAPTI



Şimşek, 31 Mart yerel seçimleri öncesi dolar/TL kuruna yönelik yapılan spekülasyonların hatırlatılması üzerine, seçim sürecinde vatandaşları dövize yönlendirenlerin olduğunu anlattı. Şimşek "Maalesef bazı kesimler vatandaşımızı yanlış yönlendirdi. 1 Nisan'dan bu yana Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp Türk Lirası aldılar" dedi.

GRİ LİSTEDEN ÇIKARIZ



Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkışına ilişkin süreci de değerlendiren Şimşek, "Yerinde denetim yaparak 'Türkiye'den çıkış sürecini başlatabiliriz.' dediler. Bu karar alındı. Mayıs ayının başında buraya çok kapsamlı geniş bir heyet geldi, ben de heyetle bir araya geldim. Çünkü siyasi sahiplenme çok değerlidir" diye konuştu. Terörün finansmanının kurutulmasının Türkiye için önemine dikkati çeken Şimşek, "Kara para aklamayla, terörizmin finansmanıyla mücadelede dozu en yüksek düzeye çıkartmaya devam edeceğiz. Listeden çıksak da çıkmasak da bu konuda çok kararlıyız. Dolayısıyla her halükarda bu listeden çıkarız. Zamanlama konusu, umarım siyasi mülahazalar araya girmez. Siyasi sahiplenme konusunda hiç tereddüt bırakmayacak şekilde bir duruşumuz var ve inanıyorum ki Türkiye'nin çıkması gerekiyor" dedi.

ŞİRKETLER İÇİN ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ GELİYOR



Vergide adaleti sağlamaya yönelik ciddi çaba içerisinde olduklarının altını çizen Şimşek, "OECD, çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisine geçiyor. Biz de çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisini getireceğiz. En düşük kurumlar vergisi, ne teşvik alırsanız alın, ne kadar istisna olursa olsun, yüzde 15'in altında olamıyor. Benzer bir çalışmayı diğer firmalar için de yapıyoruz. Sadece çok uluslu şirketler için değil. Bütün firmalar için asgari bir kurumlar vergisi hususunu çalışıyoruz" dedi. Şimşek, diğer bir alanın şehir rantları meselesi olduğunu belirterek, "Arsalar, gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirler. O konuya da bir paket çalışmamız var. Kararlıyız. Vergide adaleti sağlama noktasında da gereken çabayı gösteriyoruz" dedi.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI SON BULUYOR



"Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına" ilişkin ise Bakan Şimşek, şöyle konuştu: "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım."