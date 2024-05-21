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21 Mayıs 2024 Salı 07:20:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 07:20:00

Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

Kaynak: AA-DHA

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası Türkiye'de ilan edilen milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.

İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HELİKOPTER KAZASI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopterle İran Azerbaycan sınırında bir törene katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Reisi Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı. İran'a dönüş yolunda Reisi'yi ve heyetini taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle kaza yaptı.

HELİKOPTER ENKAZI NASIL BULUNDU?

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Ekipler, yoğun siste mücadele etti. İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı talep etti.

Türkiye arama faaliyetlerine katılması için Akıncı İHA'yı görevlendirdi. Akıncı İHA, düşen helikopterin olası enkazı için ısı kaynağı tespit ederek koordinatları İran makamlarıyla paylaştı.

İran Kızılay'ı, Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunduğunu duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın, helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan milli yas iran helikopter kazası ibrahim reisi
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