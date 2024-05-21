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21 Mayıs 2024 Salı 07:45:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 07:45:00

Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında, yerel saatle 09.39'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, merkez üssü Ogasawara Adaları açıkları olan 6 büyüklüğündeki deprem yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Bölgede "Bonin Adaları" diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneyinde, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

Etiketler : japonya tokyo ogasawa adaları deprem
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