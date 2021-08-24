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24 Ağustos 2021 Salı 10:14:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 10:14:00

G7 zirvesi Afganistan'dan çekilme tarihini görüşecek

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G7 ülkelerinin liderleri bugün bir araya gelerek Afganistan'dan ayrılmak için belirlenen 31 Ağustos tarihinin uzatılıp uzatılmamasını görüşecek. Bir NATO diplomatı Reuters'a yaptığı açıklamada ülkeyi terk etmek için belirlenen 31 Ağustos tarihine kadar tahliyeleri tamamlamak için ciddi bir "savaş verildiğini" söyledi.

G7 ülkelerinin liderleri bugün bir araya gelerek Afganistan'dan ayrılmak için belirlenen 31 Ağustos tarihinin uzatılıp uzatılmamasını görüşecek.

Reuters'ın haberine göre, liderler Afganistan'ın tamamında kontrolü kuran Taliban'ın kuracağı hükümete yaptırım uygulamayı ya da tanımayı değerlendirecek.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesinden bu yana Kabil havalimanında kaos yaşanıyor. ABD ve uluslararası birlikler hem kendi vatandaşlarını hem de Taliban yönetiminden kaçmaya çalışan binlerce Afgan'ı ülkeden çıkarmaya çalışıyor.

"CİDDİ BİR SAVAŞ VERİLİYOR"

Bir NATO diplomatı Reuters'a yaptığı açıklamada ülkeyi terketmek için belirlenen 31 Ağustos tarihine kadar tahliyeleri tamamlamak için ciddi bir "savaş verildiğini" söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen diplomat, kentlerde durumun "nispeten daha sakin" olduğunu öğrenen binlerce Afganın evine döndüğünü söylerken uzak bölgelerden gelen istihbarat ve güvenlik raporlarının yetersiz kaldığına vurgu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce ABD askerlerinin bölgede gerekmesi durumunda daha uzun süre kalabileceğini söylemiş, tahliye işleminin "zor ve acı verici" olacağını ve halen birçok sorun çıkabileceğini ifade etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, istihbarat yetkililerinden Afganistan hakkında bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada tahliye işlemlerinin kalan sekiz günde tahliye tamamlanacağına inanmadığını söyledi.

Schiff, "Bence bu mümkün olabilir ancak halen ülkede bulunan Amerikalıların sayısı düşünüldüğünde bunun olası olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Bir Taliban yetkilisi yabancı güçlerden 31 Ağustos tarihini uzatmak için talep gelmediğini, böyle bir talep olsa bile kabul edilmeyeceğini söyledi. Washington görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Etiketler : G7 ülkeleri AFGANİSTAN ÇEKİLME TALİBAN
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