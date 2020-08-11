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11 Ağustos 2020 Salı 16:48:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 18:13:00

Fransız savaş uçakları Kıbrıs Rum kesimine indi

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Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki savunma iş birliği kapsamında Fransa Hava Kuvvetlerine ait Rafale tipi 2 savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağı Rum kesimine ulaştı.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasında 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren savunma iş birliği anlaşması kapsamında, Fransa Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş ve 1 nakliye uçağı Baf'ta yer alan Andreas Papandreu Hava Üssüne indi.

Birkaç gün Baf'ta kalacak Fransız uçakları, Doğu Akdeniz'de, Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde devriye görevi gerçekleştirecek ve Fransa'nın bölgedeki deniz kuvvetleriyle iş birliği yapacak.

Eylül ayında Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) arasında hava tatbikatı yapılması planlanırken, bu tatbikata başka ülkelerin de katılabileceği ifade ediliyor.

Rum basınında 6 Ağustos'ta yer alan haberlerde, Fransa ile Kıbrıs Rum kesimi arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ay başında yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Fransa ve GKRY özellikle Doğu Akdeniz'de birçok alanda ortak faaliyetlerde bulunurken, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) karşıtı ittifakların da başını çekiyor.

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