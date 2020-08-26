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Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Sudan'ın ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini takdir ediyoruz
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26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:23:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:28:00

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Sudan'ın ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini takdir ediyoruz. İsrail'le normalleşme karşıtı tutumundan memnunuz

Kaynak: AA

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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Sudan'ın İsrail ile normalleşme karşıtı tutumunu takdir ettiklerini bildirdi. Maliki, "Sudan hükümetinin, ülkenin terör destekçisi devlet kategorisinde maruz kaldığı yaptırımların kaldırılması için İsrail ile normalleşmeye gitmesini şart koşan ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini takdir ediyoruz." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere dün Hartum'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yazılı açıklama yaptı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamaya göre Maliki, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un Pompeo ile görüşmesi sırasında "geçiş hükümetinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkisine sahip olmadığı" yönündeki açıklamalarını övdü.

Maliki, "Bu, başta Filistin davası olmak üzere İslam ümmetinin meselelerine bağlılık gösteren Sudan'dan beklenen bir tutumdur. Sudan hükümetinin, ülkenin terör destekçisi devlet kategorisinde maruz kaldığı yaptırımların kaldırılması için İsrail ile normalleşmeye gitmesini şart koşan ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinli Dışişleri Bakanı, İsrail ile normalleşmeye karşı çıkan Sudan halkına ve siyasi partilere de teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün Sudan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Başbakan Hamduk ile görüşmüştü.

İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin ana gündem maddesini oluşturduğu ziyarette Hamduk, Pompeo'ya, geçiş hükümetinin ülkede barış ve istikrarı sağlamak için özel bir gündeme sahip geniş bir koalisyon tarafından yönetildiğini ve hükümetin bu görevlerin ötesinde İsrail ile normalleşmeye karar verme yetkisinin olmadığını söylemişti.

Pompeo, Sudan ziyareti öncesi İsrail'de temaslarda bulunmuştu. Diplomatik ilişkilere sahip olmayan İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi direkt uçuş da Pompeo'nun Hartum ziyaretiyle birlikte gerçekleşmiş oldu.

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