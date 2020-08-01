  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9819
  • Euro
    8,2087
  • Altın
    443,4230
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fas'ta kurban pazarı karıştı 20 kişi gözaltına alındı
Skandalın arkasından CHP-Saadet ittifakı çıktı
Afganistan'da üst düzey DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Diyarbakır'da dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek baygın halde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi müjdesi
Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor
14 yangından 10'u kontrol altına alındı
Kuveyt yüksek riskli ülkelere uçuşları durdurdu
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 64 kişi hayatını kaybetti
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Arkadaşının köpeği saldırdı, kurtulmak için atladığı denizde boğuldu
Bakan Koca 1 Ağustos Koronavirüs tablosunu açıkladı
Park halindeki otomobil alev aldı
Suriyeli Hasan el-Hasan, İzmir'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da podyuma çıktı
Adana'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te 115 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Başkan Erdoğan'a fındık teşekkürü
Şanlıurfa'da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı
Eren Bülbül'ün annesinden Ekrem İmamoğlu'na tepki: Neden HDP ile yürüdün?
Neslihan Atagül'den samimi Kadir Doğulu açıklaması: İlk görüşte aşk diyemem
Malatya'da vaka sayısı artmaya devam edince Vali Aydın Baruş vatandaşları uyardı
Atatürkçü dedikleri derneği Atatürk kapatmış
Almanya'da enflasyon 4 yıl sonra sıfırın altına düştü
01 Ağustos 2020 Cumartesi 22:36:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 22:36:00

Fas'ta kurban pazarı karıştı 20 kişi gözaltına alındı

ABONE OL

Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.

Fas'ın Kazablanka şehrinde bulunan kurban pazarında vatandaşlar ile koyun tüccarları arasında kavga çıktı.

Çıkan olaylar daha sonra yağmaya dönüştü. Bazı vatandaşlar tüccarların kamyonlarına saldırarak, çok sayıda koyunu çaldı. Olaylar sonrası inceleme başlatan güvenlik güçleri, pazardaki hırsızlık ve şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen 20 kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER