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29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:01:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:02:00

Esenyurt'ta bilbord, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı

Kaynak: IHA

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Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs ateşe verildi. Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndaki bilboardu ve yakınındaki giyim kutusunu ateşe veren şüpheli, daha sonra Doğan Araslı Bulvarı'nda park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs AŞ'ye ait otobüsü yaktı.

Esenyurt’ta şüpheli bir şahıs özel halk otobüsünü, giyim kutusunu ve reklam panosunu ateşe verdi. Polis ekiplerinin kısa süre içinde yakaladığı şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Yangın saat 05.00’da Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli erkek şahıs bulvar üzerinde park halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş.’ye ait özel halk otobüsünü ateşe verdi. Şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşarak aynı yerin 200 metre ilerisinde bulunan bir çöp kutusunu ateşe verdi. Şahıs bir süre sonra bir reklam panosunu ateşe vererek kayıplara karıştı.

AYNI NOKTA ÜZERİNDE 3 YANGIN

Otobüsün alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürdü. Bahçeşehir itfaiye grup amirliğinden gelen ekiplerde giyim kutusuna ve reklam panosuna müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

OTOBÜSÜN YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Ateş topuna dönen özel halk otobüsünün yanma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be ab yansıdı. Görüntülerde otobüsün alev alev yandığı ve alev boylarının yükseldiği görülüyor.

POLİS EKİPLERİ ŞAHSI YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI

Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede dar alan çalışması yaparak şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

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