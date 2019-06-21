21 Haziran 2019 12:05 | Cuma
Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü
Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü.
Endonezya'da çakmak fabrikasında çıkan yangında en az kişi 30 öldü.
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