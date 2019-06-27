27 Haziran 2019 08:00 | Perşembe
Elektronik sigara satışına yasak
Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde elektronik sigara adı verilen, tütün ilave edilebilen, buhar teneffüs cihazlarının satışının yasaklanması kararı alındı.
ABD’DE BİR İLK
Söz konusu cihazların satışının insan sağlığına etkileri net ortaya konulana kadar durdurulduğu öğrenildi. San Francisco, ABD'de elektronik sigara satışının yasaklandığı ilk şehir oldu. Ülkede nikotin ürünleri kullanan ergen sayısı geçen yıl yüzde 36 arttı. Elektronik sigaranın yaygınlaşmasının, artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.
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