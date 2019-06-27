Elektronik sigara satışına yasak

ABD’DE BİR İLK

Söz konusu cihazların satışının insan sağlığına etkileri net ortaya konulana kadar durdurulduğu öğrenildi. San Francisco, ABD'de elektronik sigara satışının yasaklandığı ilk şehir oldu. Ülkede nikotin ürünleri kullanan ergen sayısı geçen yıl yüzde 36 arttı. Elektronik sigaranın yaygınlaşmasının, artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.