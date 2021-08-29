Dünya bu videoyu konuşuyor! İsrail Başbakanı konuştu, Biden uyudu

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ABD'ye İsrail Başbakanı olarak ilk ziyaretini gerçekleşen Naftali Bennett ile bir araya geldi. Toplantında Biden'ın uyuklaması gündeme damga vurdu.

12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarından sonra yönetime gelen Bennett'in ABD ziyareti merakla beklenirken görüşmeye Biden'ın uyuklaması gündem oldu

KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

Basın mensuplarının karşısında gerçekleşen görüşmede Biden, Bennett'in konuştuğu sırada uyumaya başladı. ABD Başkanı'nın uyuduğunu gören Bennett ise konuşmaya devam etti.

Olaya ilişkin görüntüler ise dünyanın gündemine oturdu.