  • BIST
    1109.88
  • Dolar
    7,3480
  • Euro
    8,6670
  • Altın
    457,9720
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğu Guta'daki kimyasal silah katliamı İdlib'de protesto edildi
TBMM Başkanı Şentop, gazeteci-araştırmacı Raif Karadağ'ı andı
Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı
Yemen ordusu, BAE destekli isyancı askerlere karşı operasyon başlattı
Duru bebek sağlığına kavuşmak için yardım eli bekliyor
Bakan Dönmez: Gazın değeri 65 milyar dolar
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Kariye Camii' açıklamasına cevap
DSÖ Genel Direktörü: KOVID-19 salgınını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 23 milyonu aştı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili paylaşım yaptı: Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor
Doğalgaz rezervi Alman basınında: Türk ekonomisi için harikulade bir gelişme
Şanlıurfa'da karantina kurallarını ihlal edenler, öğrenci yurtlarına yerleştirilecek
İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi
Peru, Kolombiya ve Ekvador'da KOVID-19 kaynaklı ölümler artıyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye ve İsviçre'yi ziyaret edecek
İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor
MSB: Doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir
İtalya, Libya'daki son gelişmeleri memnuniyetle karşıladı
Tarihin akışı Fatih sondaj gemisi ile değişecek
Belarus: AB yaptırımlarının üstesinden geleceğiz
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya ve Avrasya'da yankı uyandırdı
ABD, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarından sorumlu tutulması çağrısını yineledi
Bakanlardan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için tebrik mesajları
Türkiye'den dünya pazarlarına siyah incir! 2020 hasadı başladı
21 Ağustos 2020 Cuma 22:10:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 22:40:00

DSÖ Genel Direktörü: KOVID-19 salgınını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınına ilişkin, "Bu salgını (KOVID-19) iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısının 22 milyonu, ölü sayısının da 780 bini geçtiğini söyledi.

Salgında sadece vaka ve ölüm sayısının önemli olmadığını anlatan Ghebreyesus, ayrıca hastaneye yatış ve yoğun bakım hastalarının sayısında artış olduğunu, bunun sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ve diğer sağlık hizmetlerinin aksadığına dikkati çekti.

Ghebreyesus, isim vermeden dünyada birkaç ülkede çok az veya hiç iletimin olmadığı uzun bir dönemden sonra salgının yeniden ortaya çıktığına işaret ederek, ülkelerin toplu vakaları hızlı bir şekilde belirleyip önlem almasının hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

"AŞI HAYATİ BİR ARAÇ OLACAK"

Aşı bulunana kadar hiçbir ülkenin mevcut durumu sürdüremeyeceği uyarısında bulunan Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Aşı hayati bir araç olacak ve mümkün olan en kısa sürede aşı bulunmasını umuyoruz. Ancak bir aşımızın olacağının da garantisi yok ve aşımız olsa bile bu pandemiyi tek başına sona erdirmeyecek. Hepimiz şu an sahip olduğumuz araçları kullanarak bu virüsü kontrol etmeyi ve yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Kendimizi ve birbirimizi güvende tutmak için günlük yaşamlarımızda gerekli olan düzenlemeleri yapmalıyız."

Ghebreyesus, salgını bastırmak için "ülkelerin kapatılmasının" sağlık sistemleri üzerindeki baskıyı azaltacağını belirterek, "Fakat, kapatmalar hiçbir ülke için uzun vadeli bir çözüm değil. Yaşam ve geçim kaynakları arasında veya sağlık ile ekonomi arasında seçim yapmamıza gerek yok. Bu yanlış bir seçimdir. Aksine salgın, sağlık ve ekonominin birbirinden ayrılamaz olduğunu bize hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının son bölümünde 1918'de ortaya çıkan İspanyol gribinin iki yılda sona erdiğini anımsatan Ghebreyesus, "Küreselleşme, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla bu salgının iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER