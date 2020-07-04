  • BIST
    115748
  • Dolar
    6,8612
  • Euro
    7,7521
  • Altın
    392,1350
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank: G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktık
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı
Çin'de 3, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava
Lunaparkların açılış tarihi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi'nden 60 yaş üstüne uyarı!
Kovid-19'dan Brezilya'da 1290 kişi öldü
Sancak'a ikinci yardım
İki ilde daha maske zorunluluğu geldi
Meteorolojiden bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı
Kardeş ülkeden Türkiye açıklaması: Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz günden güne güçleniyor
Korkunç manzara bugün ortaya çıktı! Havai fişek fabrikası savaş alanına döndü
Gaziantep FK deplasmanda kazandı
DSÖ, Çin'in ilk vakaları zamanında bildirmediğini kabul etti!
Sigara ve alkole ÖTV zammı geliyor
Gri kategoride aranıyordu şimdi sarı çuvalda
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak... Yarın 52 HES birden açılıyor
Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oluyor... Verileri tutmayana 50 milyon TL ceza
CHP'li başkan istedi baro kendi avukatına soruşturma başlattı
Cem Bağcı: Sosyal medya düzenlemesinde Z kuşağının fikri alınmalı
FETÖ okulu koronavirüs yardımını dolandırdı, ABD TV'sinde haber oldu
Afganistan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Gazanfar koronadan hayatını kaybetti
Toprak yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı
04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:25:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:25:00

DSÖ, Çin'in ilk vakaları zamanında bildirmediğini kabul etti!

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü resmi internet sitesinde yayınladığı Covid-19 ile ilgili takvime yaptığı küçük bir değişiklikle Çin'in koronavirüs salgınını ilk zamanlarda bildirmediğini kabul etmiş oldu.

Dünya Sağlık Örgütü resmi internet sitesinde yayınladığı Covid-19 ile ilgili takvime yaptığı küçük bir değişiklikle Çin'in koronavirüs salgınını ilk zamanlarda bildirmediğini kabul etmiş oldu.

Örgüt daha önceden Çin'in salgını ilk andan itibaren kendileriyle dolayısıyla uluslararası kamuoyuyla paylaştığını savunuyordu. Fakat bu tutumdaki değişiklik kurumun resmi sitesindeki takvime yansıdı.

Washington Examiner'da yayınlanan habere göre Çin aslında salgının çıkışını kuruma hiç haber vermemiş ve uluslararası sağlık yetkilileri salgın hakkında ilk bilgileri Amerika merkezli bir siteye gönderilen bilgilerden öğrenmiş.

PEKİ NE DEĞİŞTİ?

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi internet sitesinde salgının başlangıcı ve yayılmasını gösteren takvimde ilk tarih olarak görülen 31 Aralık 2019'da daha önce "Vuhan Yerel Sağlık Komisyonu bir grup zatüre cakasını rapor etti. Daha sonra bunun yeni bir tip koronavirüs olduğu anlaşıldı" ifadeleri yer alıyordu.

Sitede yer alan şimdiki ifadede ise "DSÖ'nün Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki ülke ofisi Vuhan Yerel Sağlık Komisyonu'nun web sitesinde yer alan virütik zatüre vakalarıyla ilgili basın açıklamasını tespit etti." dendi.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

İlk ifadede virüsün ilk çıkışının Çinli yetkililer tarafından raporlandığı belirtilirken değişen açıklamada DSÖ yetkililerinin bir basın açıklamasını tespit ettiği vrugulanıyor. Bu aslında DSÖ'nün resmi olarak salgının çıkışında bilgilendirilmediği anlamına geliyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere dünyada bir çok siyasi lider salgının yayılmasından Çinli yetkililerin sorumlu olduğunu ve DSÖ'nün bu konuda yeterince önlem almadığını ileri sürüyordu.

Eleştirilerin odağı haline gelen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise hem örgütün hem de Çinli yetkililerin üzerine düşeni yaptığını savunuyordu. Fakat bu son değişiklik DSÖ'nün pozisyonunda bazı değişiklikler olabileceği anlamına gelebilir.

Bir çok kişi eğer salgın ilk çıktığı yer olan Vuhan'da kontrol altına alınıp dünyaya yayılması engellenmiş olsaydı 11 milyondan fazla kişinin hastalanmasının ve 500 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesinin önüne geçilebileceğine inanıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER