Trump'tan Ermenistan'a sert mesaj: Hayal kırıklığı!

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28 Ekim 2020 Çarşamba 10:11:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 10:15:00

Donald Trump'tan Ermenistan'a sert mesaj: Ateşkesin bozulması hayal kırıklığı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkes hakkında konuştu. Trump, "Azerbaycan ve Ermenistan iyi anlaşamıyor. Çok uzun süredir bu konuyla uğraşıyorlar. Evet ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmasıyla ilgili "hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

Trump, Michigan eyaletinde düzenleyeceği miting için uçağına binmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmuş olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusu üzerine Trump, "Azerbaycan ve Ermenistan iyi anlaşamıyor. Çok uzun süredir bu konuyla uğraşıyorlar. Evet ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı." ifadesini kullandı.

Uzun süredir aralarında anlaşmazlık olan ülkelerde ateşkesin bozulduğunun görüldüğünü belirten Trump, "Onlar tekrar bir araya gelecektir." dedi.

Ermenistan, Azerbaycan köyünü misket bombasıyla vurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın sivillere karşı kullanılması yasak olan Smerch füze içinde yer alan misket bombalarıyla Karayusuflu köyündeki sivilleri vurduğunu bildirmişti.

Hacıyev, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Etiketler : ABD Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ
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