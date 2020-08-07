Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye

Açıklamasını Twitter hesabından yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, aynı mesajı İngilizce olarak da hesabından paylaştı.