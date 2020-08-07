07 Ağustos 2020 Cuma 23:08:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 23:31:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.
Açıklamasını Twitter hesabından yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, aynı mesajı İngilizce olarak da hesabından paylaştı.
#Hindistan’ın Kerala eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 7, 2020
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