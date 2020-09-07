Darbe ve darbecilerin arkasındaki ABD'ye tepki!

Geçtiğimiz günlerde, yedi Demokratik Kongre temsilcisi, ABD Başkanı Donald Trump'a yazdıkları mektupta, sığınmacı olduklarını belirten Nikaragualıların sınır dışı edilmelerini sonlandırmasını istedi.

Mektupta, "Siyasi olarak baskı gören Nikaragualıları sınır dışı etmeniz, ABD değerlerine aykırıdır ve ABD'nin Nikaragua'ya yönelik politikasının belirtilen hedeflerini doğrudan baltalamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Trump yönetiminin ülkeye sığınan Nikaragualıları geri göndermesine tepki gösteren Demokratların adayı Joe Biden Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Baskıdan kaçan sığınmacılar davalarının görülmesini hak ediyor. Bunun yerine, iddialarını sürdürme şansı olmadan Daniel Ortega'nın zalimce kontrolüne geri gönderiliyorlar. Trump'ın zulmü gerçekten sınır tanımıyor.' dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, Honduras'taki 2009 darbesini destekleyen Barack Obama yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yaparken, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya yönelik saldırılarından dolayı Demokrat aday Joe Biden'ı 'ikiyüzlülük' olarak eleştirdi.

ZALİM'İN ANLAMI 'ABD'NİN İSTEDİĞİNİ YAPMAYAN OLDU'

Demokratlar, daha önce Ortega'nın Sandinista hükümetini devirmek için devam eden girişimlerinde rol alan üç kişiyi sınır dışı ettikten sonra, Trump yönetimini "Ortega rejimiyle işbirliği yapmakla" suçluyor.

Gazeteci Rania Khalek, Pazar günü paylaştığı bir tweette, Biden'ın Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın "zalimce tutumu' ifadelerini sert bir dille eleştirdi.

Khalek, "Daniel Ortega 'zalim' mi? Şaka mı bu? Bu kelimenin artık bir anlamı yok. Bu artık 'ABD'nin istediğini yapmayacak lider' anlamına geliyor.

DARBENİN ARKASINDA YİNE CIA VAR

Geçen ay ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan sızan bir belgede, Nikaragua'da rejim değişikliğini teşvik etmek için CIA'in nasıl çalıştığı ortaya çıktı.

Trump yönetimi Nikaragua'daki protestocuların liderleriyle görüştü. Ardından ülkeye, polis gücüne, Başkan Ortega'ya ve hatta oğlunu yaptırım listesine aldı.

Trumğ, Aralık 2018'de ABD'nin Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu ile vetosunu, Orta Amerika ülkesine verilecek herhangi bir krediyi bloke etmek için kullanacağı Nikaragua Yatırım Şartlılığı Yasasını imzaladı.

(star.com.tr)