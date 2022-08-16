Çin'de sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı
Kaynak: AA
Çin'de Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da sürücüsüz yolcu otobüsleri test ediliyor.
WeRide ve Yutong Grup tarafından geliştirilen akıllı kent içi ulaşım araçları, kentte test sürüşüne başladı.
Vatandaşlar, pilot uygulamanın olduğu hatlarda, biniş için cep telefonuyla ücretsiz randevu alarak teste katılabiliyor.
Sürücüsüz otobüs, akıllı sensörleri sayesinde şerit değiştirerek trafikte ilerleyebiliyor.
Merkezi Guangcou'da bulunan WeRide, sürücüsüz araç teknolojisini kent içi ulaşım, yük taşımacılığı ve temizlik hizmetlerine uyarlamayı hedefliyor. Şirketin sürücüsüz temizlik aracı "Robosweeper", Nanşa ilçesinde mayıstan bu yana testlerini sürdürüyor.
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