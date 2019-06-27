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27 Haziran 2019 12:25 | Perşembe

Çamerya Yurtseverler Derneği Başkanı Seyko: Çameryalıların Yunan rejiminden çektiği acıyı, dünyanın hiçbir toplumu çekmedi

Çameryalı Arnavutlar, 1944'te Yunanistan yönetiminin kendilerine yaptığı soykırımın tanınması ve serbest dolaşım ve mülkiyet gibi temel haklarının yerine getirilmesini istiyor.

Arnavutluk Meclisi, 1994'de, 27 Haziran tarihinin "Yunan Şovenistler tarafından Çamerya Arnavutlarına Karşı Soykırım Günü" olarak anılmasını öngören yasayı onayladı.

"Çamerya Haftası" olarak adlandırılan hafta boyunca ülkede yürüyüşler, sergiler ve anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında Çameryalı Arnavutların çektiği acılara dikkati çekmek ve bu toplumun kültürünün, yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

"Çamerya Arnavutları 27 Haziran'ı her zaman hatırlayacak"

Çamerya Yurtseverler Derneği Başkanı Dritan Seyko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl, korumasız bir topluma karşı Yunanlıların yaptığı soykırımın 75. yılını hatırladıklarını söyledi.

Dönemin Yunan hükümetinin 1944 yılının haziran ayında uzun süren soykırım kampanyasının sonunun başlangıcı olduğuna işaret eden Seyko, "On yıllarca süren şovenist Yunan hükümeti politikasının sonuydu bu tarih. On yıllarca Çameryalı Arnavutlara psikolojik baskı yapılıyordu. Bu tarih tüm gelişmelerin son noktasıydı, Çamerya Arnavutlarına karşı silah kullanıldı ve hatta soykırım yapıldı." diye konuştu.

Seyko, Çameryalı Arnavutların 27 Haziran'ı her zaman hatırladıklarını ve bu sorun çözülse bile her zaman hatırlayacağını kaydederek, bu tarihin sadece Çamerya'nın değil tüm Arnavut milletinin tarihinin bir parçası olduğunu vurguladı.

1944'te Yunanistan yönetiminin kendilerine yaptığı soykırımın tanınması gerektiğini belirten Seyko, Arnavut toplumunun temel insan hak ve hürriyetleri doğrultusunda serbest dolaşım ve mülkiyet hakkının tanınmasını beklediğini kaydetti.

"Çameryalıların Yunan rejiminden çektiği acıyı, dünyanın hiçbir toplumu çekmemiştir"

Ailesi, soykırım kurbanı olan 96 yaşındaki İbrahim Hoca da ailesinden 18 kişiyi kaybettiğini, 1940 yılında babası, daha sonraki yıllarda ise kardeşini, dedesini ve diğer yakınlarını katliama kurban verdiğini anlattı.

Hoca, katliamdan dolayı birçok akrabasının Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ve Türkiye'ye göç ettiğini aktardı.

Yaptığı araştırma sonucu soykırıma ilişkin birçok belgeye ulaştığını anlatan Hoca, "Türkiye'de halen amca çocuklarım yaşıyor. Eskişehir'de, İzmir'de ve diğer şehirlerde yaşayan yakınlarım var. Bunu yazdığım 'Türkler ve Arnavutlar' kitabımda da anlattım." dedi.

Ne Arnavutluk'un komünizmle yönetildiği 1944-1991 yılları arasında ne de demokrasi yıllarında Çamerya'yı ziyaret edebildiğini belirten Hoca, son yıllarda birçok Arnavut'un Çamerya'yı ziyaret etmesinin engellendiğini söyledi.

Hoca, "Çameryalıların Yunan rejimi altında çektiğini, dünyanın hiçbir toplumu çekmemiştir. Yunan hükümeti, Çamerya'da, dünyada kıyaslaması yapılamayacak derecede vahşi bir karaktere sahipti. Çameryalılar yiğit ve cesurdular ancak bunu canlarıyla ödediler." diye konuştu.

Çamerya bölgesinde neler yaşandı?

Arnavutluk'un güneyinden başlayan Çamerya bölgesi, halen Yunanistan toprakları içerisinde kalan Yanya'dan Preveze'ye kadarki bölgeyi kapsıyor.

Yanya vilayetine bağlı bu bölgede yaşayan Arnavutlar, 1913 yılına kadar Osmanlı vatandaşıydı.

Çamerya bölgesi, Balkan Savaşı sonunda 1913'te yapılan Londra Konferansı'nda etnik ve azınlık bir bölge olarak Yunanistan'a teslim edildi. 1910 yılında yapılan nüfus sayımında bölgede 83 bin Arnavut yaşıyordu.

Yunan General Napoleon Zervas komutasındaki kuvvetler, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Çamerya Arnavutlarına yönelik katliam gerçekleştirdi.

Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren etnik temizlik harekatı sırasında 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köyden 5 bin 800 ev yakıldı. Ayrıca 2 binin üzerinde vatandaş da kötü yaşam şartları ve göçlerden dolayı hayatını kaybetti.

Yunan generalin başlattığı etnik temizlik nedeniyle 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı.

Türkiye ve dünyanın farklı noktalarına göç etmek zorunda kalan Çameryalı Arnavutlar, Arnavutluk'un birçok şehrine yerleşti.

Çameryalı Arnavutlar, 1944'te yaşananların soykırım olarak tanınmasını, Yunanistan sınırında kalan vatan topraklarını ziyaret etmek ve mülkiyet haklarının teslim edilmesini istiyor.

(AA)

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