BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi

07 Temmuz 2020 Salı 15:11:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 15:19:00
BM: Esed rejimi İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işledi
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.
BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.
Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.
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