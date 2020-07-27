Beyaz Saray'da şok gelişme! Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı koronavirüse yakalandı

Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, O'Brien'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.