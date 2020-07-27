Beyaz Saray'da şok gelişme! Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.
Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, O'Brien'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.
O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.
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- Beyaz Saray'da şok gelişme! Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı koronavirüse yakalandı