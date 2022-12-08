Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, bazı hükümlüler için af yasası imzaladı
Kaynak: AA
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkedeki bazı hükümlüler için af yasası imzaladı.
Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko'nun imzaladığı af yasası, "yalnızca cezasını çektiği süre boyunca olumlu olarak nitelendirilen ve ıslah yoluna giren" hükümlüler için geçerli olacak.
Buna göre, yasa kapsamında 6 binden fazla hükümlünün serbest bırakılması planlanıyor.
Ayrıca söz konusu yasa gereği, yaklaşık 4 bin hükümlünün ceza süresi 1 yıl azaltılacak.
Af yasası, terör veya aşırıcılıkla suçlanan tutukluları kapsamayacak.
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