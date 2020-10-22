22 Ekim 2020 Perşembe 17:43:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 17:44:00
Azerbaycan ordusu 7 köyü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerinde 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
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