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06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:44:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:56:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen insani yardımlar için size derin şükranlarımı sunuyorum. Bu, ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin açık bir örneğidir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Türkiye'den Azerbaycan'a gönderilen tıbbi malzeme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu, hastalara şifa diledi.

Erdoğan'ın 5 Temmuz 2020 tarihli mektubu için de teşekkürlerini ileten Aliyev, Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde Kovid-19'a karşı yürüttüğü faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirtti.

Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm alanlarda olduğu gibi Kovid-19'a karşı mücadelede de Azerbaycan ve Türkiye 'Bir millet iki devlet' sloganına dayanarak dayanışma sergiliyor. Ortak çabalarımızla Kovid-19'la başa çıkabileceğimizden eminim. Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen insani yardımlar için size derin şükranlarımı sunuyorum. Bu, ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin açık bir örneğidir. Size sağlık ve işlerinizde başarılar, kardeş Türkiye halkına ise daima refah ve huzur diliyorum."

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Azerbaycan'a 30 ventilatör, 55 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve 40 bin kutu çeşitli ilacın yer aldığı insani yardım gönderilmişti.

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