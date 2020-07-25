Aysofya Camii'nin açılışı İran basınında! '100 yılın en önemli olaylarından'

İran devlet televizyonu IRIB, resmi haber ajansı IRNA ve Fars Haber Ajansı başta olmak üzere İran'ın ana akım medyası, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışını fotoğraf ve görüntülü sunduğu haberlerle kamuoyuna aktardı.

İran devlet televizyonunun caminin açılışıyla ilgili haberinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin müze statüsünün ABD, Fransa, Mısır ve Yunanistan'ın itirazlarına rağmen 86 yıl sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılarak yeniden camiye dönüştürüldüğü belirtildi.

"100 YILIN EN ÖNEMLİ OLAYLARINDAN BİRİ"

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Binlerce arzulu Müslüman, 86 yıl aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazını kılmak için Türkiye'nin her yerinden İstanbul'a geldi. Yüzyılın en önemli olaylarından biri olan Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılışının töreni, ülke içinden ve dışından onlarca medya kuruluşu tarafından takip ediliyor."

İran resmi ajansı IRNA ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışıyla ilgili abonelerine servis ettiği haberinde "86 yıl aranın ardından Ayasofya'da cuma namazı" başlığını kullandı.

Ayasofya'nın açılışına Başkan Erdoğan başta olmak üzere devlet erkanının katıldığını aktaran IRNA, açılış programının Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başladığını yazdı.

Haberde, açılış programından önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Ayasofya'daki cuma namazından önce, cami avlusu dezenfeksiyon işlemleriyle birlikte taze çiçeklerle süslendi." bilgilerine yer verildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da "Yaklaşık bir asır aradan sonra Ayasofya'da ilk cuma namazı" başlığıyla verdiği haberinde, "Mahkeme kararı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla müzeden camiye dönüştürülen tarihi Ayasofya, 86 yıl aradan sonra bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk cuma namazına tanıklık ediyor." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bir diğer yarı resmi haber ajanslarından Tesnim ise konuyla ilgili haberinde, Ayasofya Camisi'nde ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşların sabah saatlerinde camiye geldiğini ve Başkan Erdoğan'ın camide Kur'an-ı Kerim okuduğunu abonelerine aktardı.

KUDÜS VE FİLİSTİN MÜFTÜLERİNDEN TEBRİK

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'dan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını tebrik etti. Şeyh Muhammed Hüseyin, "Biz buradan, Mescid-i Aksa'dan Ayasofya-i Kebir Camisinin dünya Müslümanlarına hayırlı olmasını diliyoruz. Allah'tan Ayasofya'yı ve tüm camilerimizi korumasını niyaz ediyoruz" dedi.

Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'nın avlusunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın İstanbul'un fethinin sembolü olduğuna dikkati çekerek, "1934'e kadar cami olarak ibadet edilen bu mabedin müzeye çevrilmiş olması hataydı. Çünkü bu Fatih Sultan Mehmed'in vakfıydı. Bugün cami olarak yeniden ibadete açılması doğru bir karardır." dedi.

Ayasofya'nın cami olarak kalmasını temenni eden Şeyh Hüseyin, "Biz de buradan, Mescid-i Aksa'dan Ayasofya-i Kebir Camisinin dünya Müslümanlarına hayırlı olmasını diliyoruz. Allah'tan Ayasofya'yı ve tüm camilerimizi korumasını niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeyh Hüseyin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının anahtarı olduğu yönündeki açıklamasına işaret ederek, "Allah'tan bunu gerçekleşmesini dileriz. Tabi Aksa'nın kurtarılması sadece Türkiye'nin değil tüm İslam aleminin üstüne vazifedir." diye konuştu.

Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilere değil tüm Müslümanlara ait olduğunu vurgulayan Şeyh Hüseyin, "Her Müslüman Mescid-i Aksa'yı hatırında tutmalı ve hedefine Aksa'yı koymalıdır. Çünkü Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ihtiyacı var ve tüm çabalar Harem-i Şerif'in kurtarılması için kanalize edilmelidir. Böylece Aksa'ya itibarı iade edilmiş ve Selahaddinler yeniden avlularından ezanı yükseltmiş olsun." dedi.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILIŞININ MESCİD-İ AKSA'NIN KURTULUŞUNA VESİLE OLMASI DİLEĞİ

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın eski müderrislerinden Şeyh Abdülcelil Avavde, Ayasofya'nın ibadete açılması münasebetiyle Türkiye halkını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua eden Şeyh Avavde, Ayasofya'nın ibadete açılmasının Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulundu.

Filistinli Enver Mukbil de Harem-i Şerif'in avlusunda, Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mukbil, şunları söyledi:

"Bugün Ayasofya'nın ibadete açılmasından gurur duyuyoruz. Bu, biz Müslümanları, Filistinlileri, Kudüslüleri çok sevindirmiştir. Ayasofya'nın ibadete açılması inşallah başta Mescid-i Aksa olmak üzere Yahudilerin zorunlu göçe tabi tuttuğu Filistin köylerinde bulunan ve alkollü mekanlara veya sinagoglara çevrilen camilerimizin de kurtuluşuna vesile olur."

KATAR BASINI

Katar'daki gazeteler bugünkü nüshalarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan ilk cuma namazını "Tarihi gün" olarak niteledi.

Al-sharq gazetesi başlıklarından birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." açıklamasına ayırdı.

Gazete, Anadolu Ajansının cuma namazına ilişkin verdiği haberler ile yetkililerin açıklamalarını kapsamlı şekilde yayımladı.

Raya gazetesi de ilk sayfasında "Ayasofya tarihi bir cuma gününde namaz kılanlarla mamur" başlığını kullandı. Cuma hutbesinde verilen mesajları aktaran gazete, "Ayasofya kubbesinin altından tüm beşeriyete adalet, barış ve merhamet çağrıları yapıldı. Evrensel değerlerin ve ahlaki ilkelerin korunmasına teşvik edildi" ifadelerini sayfalarına taşıdı.

Vatan gazetesi de ilk sayfasında, "Erdoğan, Ayasofya'daki ilk cuma namazında Kur'an-ı Kerim tilavet etti" başlığına yer verdi.

Gazetenin görüş sütununda "Tarihi gün" başlığıyla yapılan değerlendirmede, 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla dün Türkiye ve İslam dünyası için tarihi bir gün yaşandığı, eşsiz mimari eserin yeniden İslam ümmetine geçmesiyle bu yüce ümmetin yeniden tam ihtişamını kazanmasının ümit edildiği vurgulandı.

Cuma namazına 350 bin kişinin katıldığı bilgisi aktarılan gazetede, "Kardeş Türk halkının ve İslam ümmetinin sınırları aşan bir sevince sahip olduğu" kaydedildi.

Gazete haberini "Allah'a hamdolsun" sözleriyle sonlandırdı.