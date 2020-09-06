Öğrencilere ders veriyordu; canlı yayında koronavirüsten hayatını kaybetti!

Arjantin'de ders veren profesör canlı yayında öldü! Üstelik korona belirtileri gösteriyordu
Kaynak: İHA
Arjantin'de canlı yayında öğrencilere ders veren profesör corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Nefes darlığı çeken 46 yaşındaki Paola de Simone, öğrencilere ders anlatırken aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki Universidad Argentina de la Empresa’da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesör, Zoom uygulamasında online eğitim verdiği sırasında nefes nefese kaldı.
Öğrencilerinin de paniklediği anda, profesör kısa bir süre sonra canlı yayında eğitim verdiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.
Yetkililerden 'koronavirüs' ifadesi
Üniversiteden bir koordinatörün yaptığı açıklamada Simone’un sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtilirken, yetkililer, profesör Simone'nın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.
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