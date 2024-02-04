VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de 6 yaşındaki Hind ve onu kurtarmaya giden Kızılay ekibinden haber alınamıyor
Bakan Fidan, ABD-İran arasındaki çatışmasına dikkat çekti: "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım"
Almanya'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi
BM acı tabloyu duyurdu! "Gazze'de temiz suya erişim sınırlı"
Şanlıurfa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
"Tüm İstanbul'un oyununa talibiz"
04 Şubat 2024 Pazar 20:43:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 20:43:00

Almanya'da Filistin'e destek mitingi düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın Köln kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla miting gerçekleştirildi.

Tarihi Köln Katedrali önünde "Filistin'e özgürlük" temasıyla düzenlenen mitingde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda ve atılan sloganlarda İsrail hükümetinin Filistin halkına uyguladığı zulüm anlatıldı ve bu zulme sessiz kalıp İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler eleştirildi.

Mitinge katılan Ersin Sedefoğlu, İsrail hükümetini eleştirdi. Filistin halkının haklı ve meşru bir savaş yürüttüğünü dile getiren Sedefoğlu, "Yıllardır toprakları işgal edilmiş durumda. Biz ezilen Filistin halkının yanındayız." dedi.

Mitinge katılmak için Bonn'dan gelen ve isminin Sirus olduğunu söyleyen gösterici, "Batı Şeria'da İsrail işgaline uğrayan insanlar için sesimizi duyurmak istiyoruz ve bu benim için insani açıdan önemli bir şey. Orada suç işleniyor ve oradaki insanlar her gün eziliyor ve işgal altında yaşıyor." dedi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriye, Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve diğer ülke vatandaşları da katıldı.

Etiketler : Köln miting Filistin dayanışması Almanya mitingi
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX