  • BIST
    1087.03
  • Dolar
    7,6368
  • Euro
    8,9987
  • Altın
    469,0450
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı: AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa, bu taraflı tutumundan vazgeçmeli
İsrail, kuzey sınırında 600 korunaklı sığınak inşa etmeye başlıyor
Kayseri'de hamile eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı
Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu
Mısırlı muhalif, halkı gösterilere devam etmeye çağırdı
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
İran'dan Süleymani açıklaması: O defteri kapatmadık
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı
Bursa'da 17 yaşındaki genci satırla yaralayan kişi tutuklandı
Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İHH'dan Sudan'da sel mağdurlarına destek
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin mesaj
Belçika'da denek maymunlarına işkenceye tepki
ABD'de New York, Portland ve Seattle şehirleri 'anarşist yargı bölgesi' listesine alındı
Kahramanmaraş'ta tedbirlere uymayanlara 129 bin 750 lira ceza
Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun olayında yeni gelişme! Sır perdesi aralanıyor
Sare Aras'a umut ol! 'Çaresizlik yaşıyoruz sesimizi duyun lütfen'
Şanlıurfa'da 4 çocuğunu hortum ve kemerle dövmüştü! Cani babanın savunması şoke etti
MSB: Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan'ı aklını başına toplamaya çağırıyorum
Ülke çapında radarla hız denetimi: 28 bin 19 ihlal tespit edildi
Arsenal, kaleci Alex Runarsson'u transfer etti
Antalya Kovid-19 döneminde en çok tercih edilen turizm şehirlerinden oldu
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı
21 Eylül 2020 Pazartesi 23:19:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 00:10:00

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Yunanistan'a 'Sevilla haritası' yanıtı: Hukuki bir öneme sahip değildir

ABONE OL

Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin çıkarmış oldukları 'Sevilla haritası' ile ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği; "Söz konusu haritanın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmüyoruz" denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği; "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir" açıklaması yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmediğini bildirdi.

Büyükelçilik, Twitter hesabından "Sevilla Haritası adlı harita ile ilgili olarak bugüne kadar Türk basınında çok sayıda görüş yer almıştır" notuyla bir açıklama paylaştı.

ABD'nin "prensip gereği" diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almadığı kaydedilen açıklamada, "Sevilla Haritası'nın 'hukuki statüsü' hususunda, Amerika Birleşik Devletleri, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı olarak, ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlandığı kaydedilerek, "Amerika Birleşik Devletleri, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

SEVİLLA HARİTASI

Sevilla haritası, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına hapsederek izole etme hayallerinin temel araçlarından biri olarak kullanılıyor.

İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için üniversitenin adıyla anılan bu harita, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) 2004 yılında ilan ettiği MEB'in sınırlarının AB'nin resmi sınırları olduğunu öne sürüyor.

Bu haritanın iddiasına göre, Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor.

Türkiye, yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddediyor. Yunanistan ve GKRY tarafından yıllardır her vesileyle "AB'nin Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları" olarak ön plana çıkarılan haritanın resmi bir hükmü olmadığı ve AB tarafından hazırlatılmadığı Birlik yetkilileri tarafından açıklanmışsa da AB'yle irtibatlı çeşitli kaynaklarda bu haritanın temel alındığı biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Doğu Akdeniz’de sular ısınmasıyla beraber Yunanistan’ın ısrarcı olduğu Sevilla haritasını göstererek kıta sahanlığı hak iddia ettiği bölgeyle çakışıyor.

Harita büyük ölçüde Yunanistan’ın tezlerine uygun şekilde hazırlanırken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetki alanı yalnızca Antalya Körfezi açıklarında küçük bir alan olarak gösteriliyor.

Doğal olarak Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (KRY) 2004 yılında ilan ettiği ‘münhasır ekonomik bölge’nin sınırları da bu alan içerisinde. Yani bu sınır bir anlamda AB’nin resmi sınırları olarak da kabul ediliyor.

Yani dibimizdeki Meis Adası’ndan başlayan Yunanistan kıta sahanlığı Akdeniz’in ortalarına kadar uzanıyor.

Bu da Türkiye’nin sınırlarının Antalya Körfezi’nden öteye gidemediği anlamına geliyor.

Yani tabiri caizse Türkiye’ye balık tutacak, kulaç atacak bir alan bile bırakmıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER