VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karadeniz'de gerilim tırmanıyor: Rusya, Amerikan İHA'sı için savaş uçağını kaldırdı
İsveç'te çirkin provokasyon: Terör örgütü PKK yandaşları Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Müslümanlardan Danimarka'ya uyarı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların yıkıcı sonuçları olur
Slovenya Başbakanı: Sel nedeniyle oluşan zarar 500 milyon avroyu bulabilir
Cezayir ile AB'den "Nijer'de anayasal düzene dönüş" çağrısı
Gaziantep'te gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 şüpheli yakalandı
05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:14:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:14:00

ABD'den, şirketlere çağrı: Myanmar'daki bankalarda yapılan işlemleri durdurun

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD hükümeti, şirketlere 5 Ağustos'a kadar Myanmar'daki bankalarda yapılan işlemlerin durdurulması talimatını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı basın açıklamasında, şirketlerin 21 Haziran'da kara listeye alınan Myanma Foreign Trade Bank (MFTB) ve Myanma Investment and Commercial Bank (MICB) aracılığıyla yaptığı bütün işlemleri 5 Ağustos'a kadar durdurmasına ilişkin kararı duyurdu.

Sözcü, Myanmar askeri cuntasının bu bankalardan petrol, doğal gaz gibi kaynaklardan kar elde ettiğinin belirlendiğini, bankaların askeri yönetimin yurt dışında silah ve jet yakıtı üretmesine katkı sağladığını ve yurt dışında banka hesabı açmalarına kolaylık sağladığını bildirdi.

Daha önce şirketlerin yasal izin ile söz konusu Myanmar bankalarına para aktarımları yapmasına izin verilmesini muhakeme hatası olarak tanımlayan Miller, olayların tekrarlanmaması için sıkı denetimler yapılacağını ve bu bankalardan yapılan işlemlerin inceleneceğini dile getirdi.

Miller, "ABD, Myanmar halkının barışa, adalete ve demokratik bir geleceğe ulaşma çabalarına desteğini kesmeyecek. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle rejimin uluslararası finansal sistemi sömürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

Etiketler : ABDhükümeti Myanmarbankaları myanmar-abd
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX