ABD'den, şirketlere çağrı: Myanmar'daki bankalarda yapılan işlemleri durdurun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı basın açıklamasında, şirketlerin 21 Haziran'da kara listeye alınan Myanma Foreign Trade Bank (MFTB) ve Myanma Investment and Commercial Bank (MICB) aracılığıyla yaptığı bütün işlemleri 5 Ağustos'a kadar durdurmasına ilişkin kararı duyurdu.

Sözcü, Myanmar askeri cuntasının bu bankalardan petrol, doğal gaz gibi kaynaklardan kar elde ettiğinin belirlendiğini, bankaların askeri yönetimin yurt dışında silah ve jet yakıtı üretmesine katkı sağladığını ve yurt dışında banka hesabı açmalarına kolaylık sağladığını bildirdi.

Daha önce şirketlerin yasal izin ile söz konusu Myanmar bankalarına para aktarımları yapmasına izin verilmesini muhakeme hatası olarak tanımlayan Miller, olayların tekrarlanmaması için sıkı denetimler yapılacağını ve bu bankalardan yapılan işlemlerin inceleneceğini dile getirdi.

Miller, "ABD, Myanmar halkının barışa, adalete ve demokratik bir geleceğe ulaşma çabalarına desteğini kesmeyecek. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle rejimin uluslararası finansal sistemi sömürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.