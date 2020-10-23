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23 Ekim 2020 Cuma 07:20:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 07:22:00

ABD'deki Zekat Vakfına "yoksullukla mücadelede liderlik" ödülü verildi

Kaynak: AA

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ABD'deki en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından biri olan Amerika Zekat Vakfı (ZF), Chicago merkezli inanç-emek hareketi ARISE tarafından "2020 yoksullukla mücadelede liderlik" ödülüne layık görüldü.

ZF Kurucu Başkanı Halil Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle videokonferans yöntemiyle düzenlenen ödül töreninde, ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Demir, "Türkiye'nin Suriye sınırındaki yetimleri gözetmekten Chicago'nun yoksul emekçi kesimlerine kadar Zekat Vakfı, ARISE ile birlikte sosyal adalet ortak vizyonu için mücadele etmektedir." diye konuştu.

Ödülü takdim eden ARISE yönetim kurulundan rahip Marshall Hatch de "Zekat Vakfı gibi sadece açları doyurmak ve mültecilere barınak sağlamakla kalmayan, aynı zamanda yaşadığımız şehri ve dünyamızı izzet ve merhametle değiştiren kuruluşlara ihtiyacımız var." dedi.

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