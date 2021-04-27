ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 48 bin 91 artarak 32 milyon 126 bin 26'ya yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 502 artarak 572 bin 702 olarak kayıtlara geçti.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 734 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 878 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 212 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında da California 61 bin 500 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 42 ve Texas'ta 49 bin 967 olarak kaydedildi.

95 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 140 milyondan fazla kişiye ilk doz, 95 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 17 milyon 636 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 369 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 391 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 215 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ölü sayısı 198 bine yaklaşmış durumda.