  • BIST
    1392
  • Dolar
    8,2199
  • Euro
    9,9375
  • Altın
    470,2460
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan konsolosluğuna ait araç kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi
Melek İpek tahliye edildi: Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim
Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak müşteri kabul edebilecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy güneyde cephe hattını ziyaret etti
Arnavutluk'ta genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de Guterres-Tatar ikili görüşmesiyle başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başlıyor
Meyer-Landrut: Türkiye bizim için çok önemli bir ortak
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Şanlı bayrağımızı yırtan ırkçı vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı
"Türkiye bizim gerçekten büyük bir örnek"
Dünyanın ilk 10'u arasına girecek!
Komşuda 'Akkuyu' paniği: Türkiye bizimle pazarlık yapmalı
Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması
İşlevi gizli tutuluyor: ''NROL-82'' fırlatıldı
Onu Şevval yapan zayıflığıymış
Şampuan satıp çocuk okutacak
Koku almak istiyor
Türkiye'den 10 soruda Biden'a ‘soykırım' cevabı
Heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
Cenevre'de tarihi gün! Dünyaya net mesaj
Tam kapanmadan kimler muaf olacak? Bakanlık tek tek açıkladı
27 Nisan 2021 Salı 18:07:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 18:17:00

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 502 artarak 572 bin 702'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 48 bin 91 artarak 32 milyon 126 bin 26'ya yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 502 artarak 572 bin 702 olarak kayıtlara geçti.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 734 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 878 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 212 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında da California 61 bin 500 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 42 ve Texas'ta 49 bin 967 olarak kaydedildi.

95 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 140 milyondan fazla kişiye ilk doz, 95 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 17 milyon 636 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 369 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 391 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 215 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ölü sayısı 198 bine yaklaşmış durumda.

Etiketler : Kovid-19 ABD Kovid-19 aşılama istatistikleri
Burcu bedenini yeniledi

Burcu bedenini yeniledi
‘Kovan' filmiyle Moskova'da

‘Kovan' filmiyle Moskova'da
Tedaviye yanıt veriyor

Tedaviye yanıt veriyor
Yeni dizi yeni imaj

Yeni dizi yeni imaj
Doğuş'tan 5 kuruşluk dava

Doğuş'tan 5 kuruşluk dava
FB'li Sosa'nın sanat aşkı

FB'li Sosa'nın sanat aşkı
‘Haydi Söyle' demeyin artık!

‘Haydi Söyle' demeyin artık!
Fanlarından çiçek sürprizi

Fanlarından çiçek sürprizi
Ünlü bebekler Galata'da

Ünlü bebekler Galata'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER