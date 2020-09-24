ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor! Son 24 saatte 1113 kişi öldü

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24 Eylül 2020 Perşembe 17:51:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 17:51:00

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 206 bin 616'ya çıktı

Kaynak: AA

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En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında en üst sırada olan ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1113 artarak 206 bin 616'ya çıktı.

NEW YORK (AA) - ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1113 artarak 206 bin 616'ya çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 157 artışla 7 milyon 141 bin 923'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1113 artarak 206 bin 616'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 400 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 100 milyon 588 bini aştı.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 5 milyon 751 bin 510 vakayla Hindistan ve 4 milyon 627 bin 780 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde 796 bin 830 vakayla Kaliforniya listenin başında bulunurken, bu eyaleti 755 bin 943 vakayla Teksas ve 690 bin 499 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 188 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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