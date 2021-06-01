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01 Haziran 2021 Salı 19:21:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 19:22:00

ABD'de bu kez de sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor

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ABD'nin batı eyaletleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla mücadele ediyor.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, California'nın kuzey bölgesindeki San Joaquin Valley'de hava sıcaklığının bugün ve yarın 41 santigrat dereceyi aşabileceği uyarısında bulunuldu.

Eyaletin en sıcak bölgelerinden güney kesimindeki "Ölü Vadi"de ise sıcaklığın yarın sabahtan cuma gecesine kadar 47,8 dereceyi görebileceği vurgulandı.

GÜNLÜK SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

Nevada, Oregon ve Washington eyaletlerinde de hava sıcaklığının 38 santigrat derece civarında seyredeceği belirtilerek halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve gerekli önlemleri almaları çağrısı yapıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi uzmanları, sıcaklığın mevsim normallerinin 10 derece kadar üzerine çıkacağına dikkat çekerek, bazı bölgelerde günlük sıcaklık rekorunun kırılabileceği tahmininde bulundu.

CALİFORNİA'DA DÜN REKOR KIRILDI

California'nın Redding bölgesinde dün sıcaklık 42,8 santigrat dereceyi görerek 2016'da görülen 39,5 rekorunu kırmıştı.

Öte yandan, Kuzey Amerika Kuraklık Gözlemi (NADM) adlı kuruluş, 26 Mayıs'ta yayımlanan raporunda, Kuzey Amerika'nın son 20 yılda ikinci büyük kuraklıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

NADM verilerine göre Kuzey Amerika kıtasının yüzde 28,3'ünün kuraklık tehdidi altında olduğu, şu ana kadar görülen kuraklığın ülkenin orta batı kesimindeki Arizona, New Meksika, Nevada, California ve Wyoming gibi eyaletlerde etkili olduğuna işaret edilmişti.

Etiketler : abd sıcaklık California
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