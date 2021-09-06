ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?

Tüm dünyanın gözü, içerdeki yabancı askerin tamamen tahliye edildiği Afganistan'ın üzerinde.

Aksam.com.tr'nin BBC News'ten aktardığına göre, ABD Senatosunda Cumhuriyetçi kanadın önde gelen isimlerinden Lindsey Graham, ABD ordusunun yakın gelecekte Afganistan'a geri dönebileceğini söyledi.

BBC televizyonun siyasi konuların işlendiği "HARDtalk" isimli programına katılan Graham, ABD ordusunun Afganistan'a tekrar dönebileceğini belirtti, gerekçe olarak da ülkesinin büyük terör tehdidi altında olduğunu söyledi.