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06 Eylül 2021 Pazartesi 11:48:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 11:48:00

ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?

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ABD'de Cumhuriyetçi kanadın önde gelen ismi Lindsey Graham, katıldığı bir programda ABD ordusunun yakın gelecekte Afganistan'a geri dönebileceğini söyledi.

Tüm dünyanın gözü, içerdeki yabancı askerin tamamen tahliye edildiği Afganistan'ın üzerinde.

Aksam.com.tr'nin BBC News'ten aktardığına göre, ABD Senatosunda Cumhuriyetçi kanadın önde gelen isimlerinden Lindsey Graham, ABD ordusunun yakın gelecekte Afganistan'a geri dönebileceğini söyledi.

BBC televizyonun siyasi konuların işlendiği "HARDtalk" isimli programına katılan Graham, ABD ordusunun Afganistan'a tekrar dönebileceğini belirtti, gerekçe olarak da ülkesinin büyük terör tehdidi altında olduğunu söyledi.

Etiketler : Cumhuriyetçi kanaT ABD Graham Afganistan Lindsey Graham
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