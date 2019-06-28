ABD Kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay

  • Bist 100
    95.795
  • Dolar
    5,7660
  • Euro
    6,5661
  • Altın
    262,1782
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meksika’da yarışta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı Meksika’da yarışta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika... Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Son dakika... Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Tokat'ta 5 gün önce kaybolan kişi arazide bulundu Tokat'ta 5 gün önce kaybolan kişi arazide bulundu
İŞKUR anne projesi başvuru tarihi belli mi? İŞKUR işsiz anne harçlık başvuru şartları neler? İŞKUR anne projesi başvuru tarihi belli mi? İŞKUR işsiz anne harçlık başvuru şartları neler?
Bıçak parasına 50 yıl istendi Bıçak parasına 50 yıl istendi
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
3 oyuncunun ardından Stephane Badji da Bursaspor'dan ayrıldı 3 oyuncunun ardından Stephane Badji da Bursaspor'dan ayrıldı
'Buğdayda GDO yok, genleriyle oynanmadı' 'Buğdayda GDO yok, genleriyle oynanmadı'
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Protestocular Bahreyn'in Irak Büyükelçiliğine girerek Filistin bayrağı astı Protestocular Bahreyn'in Irak Büyükelçiliğine girerek Filistin bayrağı astı
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
Merkez'in resmi Rezerv Varlıkları Mayıs'ta arttı Merkez'in resmi Rezerv Varlıkları Mayıs'ta arttı
Melisa Aslı Pamuk asker yolu gözlüyor Melisa Aslı Pamuk asker yolu gözlüyor
Menemenspor, Selçuk Şahin'e teklif götürdü Menemenspor, Selçuk Şahin'e teklif götürdü
Sosyal medya fenomenleri en iyi kazanç sağlayan ünlüler oldu Sosyal medya fenomenleri en iyi kazanç sağlayan ünlüler oldu
iPhone'un tasarımcısı Jony Ive Apple'dan istifa ediyor iPhone'un tasarımcısı Jony Ive Apple'dan istifa ediyor
İlkokula başlama yaşı kaç oldu? İlkokul yaş hesaplama nasıl yapılır? İlkokula başlama yaşı kaç oldu? İlkokul yaş hesaplama nasıl yapılır?
Mustafa Denizli’nin takımı Traktör Sazi, Erzurum’da kamp yapacak Mustafa Denizli’nin takımı Traktör Sazi, Erzurum’da kamp yapacak
Milli zırhlı askeri araç Derman NATO yolunda Milli zırhlı askeri araç Derman NATO yolunda
Minik Yavuz'un yardım çığlığı! 13 yaşında yürüyemeyeceğini 20 yaşında öleceğini söylediler Minik Yavuz'un yardım çığlığı! 13 yaşında yürüyemeyeceğini 20 yaşında öleceğini söylediler
Singapur merkezli kripto para borsasına 4.7 milyon dolarlık saldırı Singapur merkezli kripto para borsasına 4.7 milyon dolarlık saldırı
Son dakika... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var Son dakika... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Ali Koç'un tepki gösterdiği Ömer Onan'a "Formanı indireceğiz" dediği iddia edildi Ali Koç'un tepki gösterdiği Ömer Onan'a "Formanı indireceğiz" dediği iddia edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Haziran 2019 09:22 | Cuma

ABD Kongresinden mültecilere yardım tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, Senatoda kabul edilen ve Latin Amerika ülkelerinden gelen mültecilere yardımları içeren yasa tasarısını aynen onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Senatoda onaylanan ve Latin Amerika ülkelerinden gelen mültecilere yardımları içeren yasa tasarısını aynen kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada tasarı 102'ye karşı 305 oyla kabul edildi.

Kongrede kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına giden tasarı, mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla 4,6 milyar dolarlık bir fon ayrılmasını öngörüyor.

Daha önce Senatodaki tasarıdan farklı olarak kendi yasa tasarılarını hazırlayacaklarını söyleyen Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, bu kararını değiştirerek Senatodan gelen tasarıya destek verdiklerini açıkladı.

"Çocuklar her zaman önceliğimizdir." ifadesini kullanan Pelosi, yasanın bir an önce hayata geçmesini umduklarını belirtti.

Önceki gün Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda yapılan oylamada 84 senatör tasarının lehinde, 8 senatör aleyhinde oy kullanmıştı.

Meksika sınırındaki göçmen krizi

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

ABD-Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümü Amerikan kamuoyunda şiddetli tartışmalara neden olmuştu.

Olayın ardından her iki parti de bir an önce özellikle mülteci çocukların şartlarının iyileştirilmesine yönelik acil adımlar atılması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

(AA)

Bakanlık'tan flaş Suriye açıklaması: Anında karşılık verildi
Kriz tellallarına kötü haber! Dış ticaret verileri açıklandı
Son dakika... Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a ulaştı
Kamuya binlerce personel alınacak! İşte başvuru tarihi ve detayları
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
Ali Koç'tan sert tepki: Formanı indireceğiz
Emekliye her ay enflasyon farkı! Memur ve emekliye toplu sözleşme müjdesi!
Türk pilotlarının tarihi hamlesi Yunanlar ve Rumları titretti!
Yıllık izinlerle ilgili bilinmeyenler! Çalışanlar dikkat!
Volkan'ı zora sokacak transfer, Yanal'ın planı belli oldu
Özgürlük değil ırkçılık!
Tekirdağ Ergene'de korku dolu anlar! Gece yarısı hareketli anlar...
Meteoroloji 12 ili uyardı: Sağanak yağış geliyor
S-400'ler sevkiyata hazır
Prim eksiği olana anında emeklilik
Suriye sınırına komando takviyesi
Muriqi kampa yetişecek
Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye edilecek
Putin'den 'yenilmez' silah açıklaması! Tarih verdi...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ