VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin"
Milli okçu Mete Gazoz'a taziye telefonu
Türkiye'den 6,8 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi
"Yalan haber ve sahte içerik, dijital kitle imha silahıdır"
Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak
3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
MSB'den Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Çekilme süreci sonrası ilk temas
Erenköy Direnişi'ne özel hazırlık
Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!
"Netleşen proje yok"
"3 günde 45 saat çalışamam"
Hamsi ve istavritte sıkıntı yok! Mezgit, barbun ve midye müsilajın pençesinde
"TOGG, 2022 sonunda seri üretim bandından çıkacak"
'İBB iftirası'na 30 bin TL tazminat
Atama kararları Resmi Gazete'de
‘Bu anı çok bekledim'
Elimi tutma sakın!
Akustik gece
Çekimlerde talihsiz kaza
Sıla'dan sezona hızlı başlangıç
Öykü Gürman mest etti
Kılıçdaroğlu 'silaha sarıldı'
İkiz pandaların isimleri belli oldu
09 Ekim 2021 Cumartesi 11:41:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 11:41:00

ABD ile Taliban çekilme süreci sonrası ilk kez temasta bulunacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Üst düzey Taliban ve ABD yetkililerinin, Afganistan'daki aşırılık yanlısı grupları kontrol altına alma ve yabancı vatandaşların ülkeden tahliyesini kolaylaştırma konularını görüşeceği bildirildi.

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, bugün ve yarın gerçekleştirilecek görüşmelerde, Doha Anlaşması'nın da gözden geçirileceğini belirtti.

Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasının ardından ABD ile ilk kez bir araya geleceği görüşmeler, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele alınacağını söyledi.

Öte yandan yabancı vatandaşların ülkeden ayrılması da masaya yatırılacak hususlar arasında yer alıyor.

31 Ağustos'ta yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilme süreci tamamlanmıştı.

Afganistan'ın Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde dün Şiilere ait bir camiye, bombalı saldırı düzenlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarda, 46 kişi hayatını kaybetmiş, 143 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkedeki en ölümcül terör eylemi olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : taliban doha anlaşması abd afganistan terör örgütü deaş
Çocukların sesi oldu

Çocukların sesi oldu
Kavga kızıştı

Kavga kızıştı
30 yıla kadar hapsi isteniyor

30 yıla kadar hapsi isteniyor
Romantik gece

Romantik gece
Teklif geldi ama kabul etmedim

Teklif geldi ama kabul etmedim
Sade doğum günü kutlaması

Sade doğum günü kutlaması
Ekrana rekor dönüş

Ekrana rekor dönüş
Eski eşler aynı filmde

Eski eşler aynı filmde
Görüntülü arama uyarısı!

Görüntülü arama uyarısı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER