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10 Ocak 2023 Salı 18:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 18:00:00

ABD Donanması: İran'dan Yemen'e gönderilen 2 binden fazla kalaşnikof tüfek ele geçirdik

Kaynak: AA

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ABD donanması, Umman Körfezi'ndeki bir gemide İran'dan Yemen'deki Husi milislere gönderildiği düşünülen 2 binden fazla saldırı tüfeği ele geçirdiğini açıkladı.

ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosunun Sözcüsü Timothy Hawkins, yaptığı açıklamada, 6 Ocak Cuma günü ABD donanmasına ait USS Chinook adlı kıyı devriye botundaki askerlerin Umman Körfezi'nde Arap yelkenlisi olarak bilinen bir gemiye müdahale ettiğini söyledi.

Gemide yeşil muşambalara ayrı ayrı sarılmış 2 bin 100'den fazla kalaşnikof tipi tüfek ele geçirildiğini belirten ABD'li yetkili, silahların daha önce ABD donanması tarafından ele geçirilen ve İran'dan Yemen'e giden diğer silahlara benzediğini ifade etti.

Yemenli mürettebatın da geminin güzergahını doğruladığını aktaran Hawkins, "Gemi, önünü kestiğimizde daha önce Yemen'deki Husilere yasa dışı yük taşımak için kullanılan bir rota üzerindeydi." dedi.

Hawkins, gözaltına alınan Yemenli mürettebatın Yemen'in hükümet kontrolündeki bir bölgesine geri gönderileceğini sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, 9 Eylül 2020'de açıkladığı raporunda, başta Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batılı ülkelerle İran'ın Yemen'de çatışan taraflara silah tedarik ettiğini aktarmıştı.

ABD donanması, 1 Aralık'ta da Aden Körfezi'nde İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen bir teknede 50 tondan fazla mermi, fünye ve roket yakıtı ele geçirdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

Etiketler : abd iran kalaşnikof tüfek
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