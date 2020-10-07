ABD ve Çin arasında Güney Çin Denizi gerilimi

ABD, Çin'in Ream deniz üssünü kullanmak için gizli bir anlaşma yapmış olmasından korkuyor

Washington yönetimi, Çin'in Kamboçya'daki Ream deniz üssünü kullanmak için gizli bir anlaşma yapmış olmasından korkuyor.

Center for Strategic and International Studies ' Asia Maritime Transparency Initiative tarafından yayınlanan yeni uydu görüntülerinde ortaya çıkan binanın yıkılmasının 5-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiği düşünülüyor.

Söz konusu bina, Deniz Güvenliği Ulusal Komitesi'nin Taktik Karargahıydı. 2012 yılının ağustos ayındaki açılışında Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Samdech Pichey Sena Tea Banh tarafından yapılan bir konuşmaya göre tesis, ABD tarafından finanse edildi ve Avustralya tarafından donatıldı.

Pazar günü Agence France-Presse'e konuşan Tea Banh, üssün Çin tarafından finanse edilen genişleme çalışmalarının Çin'in tesislere erişebilirliğini artıracağı yönündeki iddiaları reddederken karargahın 30 kilometre uzağa taşınacağını ifade etti. Tea Banh, "Tesisi yeni bir noktaya taşıdık. Artık tutamıyoruz ve bina zaten eski." dedi.

Tea Banh'ın açıklamalarına karşın ABD yetkilileri, tamamen ikna olmuş görünmüyor.

ABD savunma yetkilileri, Kamboçya Donanması'nın Ream Deniz Üssü'ndeki taktik karargah tesisinin yıkıldığına ve Kamboçya'dan bir açıklama talep ettiğine dair haberlerden giderek daha fazla endişe duyduklarını söyledi.

Los Angeles'taki Occidental Koleji'nde görev yapan Kamboçya asıllı Amerikalı Doçent Sophal Ear, söz konusu yıkımın, Çinlilerin bulunduğu stratejik açıdan önemli bir konumda yer alan Cibuti'deki üsse bir dayanak noktası oluşturacağını ve bu girişimin Çin'in dışındaki ikinci donanma tesisine dönüştürme planlarına işaret edebileceğini belirtti.

Doçent Ear, "Kamboçya Başbakanı Hun Sen 'burada görülecek bir şey yok' demeye devam ediyor ve iddia edilen bir Çin üssünün, Kamboçya Anayasasına aykırı olacağını savunuyor. Zaten, Kamboçya'da anayasaya aykırı birçok şey oluyor." şeklinde konuştu.

Çin; Pakistan, Sri Lanka, Maldivler, ve Bangladeş dahil olmak üzere bölgedeki etkisini güçlendirecek birkaç deniz üssü kurmayı başardı.

Analistler, Kamboçya'daki bir başka askeri üssün Güney Çin Denizi iddiasına sahip ülkeler için değil, aynı zamanda son aylarda bölgedeki varlığını artıran ABD için de kötü haber olacağı konusunda uyarıyor.

(star.com.tr)