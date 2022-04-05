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05 Nisan 2022 Salı 18:05:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 18:05:00

AB Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Rus diplomatları da diplomatik statülerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ettiklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırganlığı devam ettiği sürece yaptırımları ilerletmeye devam edeceklerini hatırlattı.

Yüksek Temsilci Josep Borrell,Rus silahlı kuvvetlerinin Buça'da ve Ukrayna'daki Rus işgali altındaki diğer yerlerde işlediği vahşetler nedeniyle daha fazla yaptırım uygulamak için Konsey onayına yönelik teklifler sunduklarını söyledi.

Borrell, bunların belli teknolojiler ve jet yakıtı da dahil olmak üzere bazı malların ihracatına yönelik yasakların artırılması, devlet bütçesine önemli gelir sağlayan malların ithalatının yasaklanması, başta kömür olmak üzere bazı yakıtların ithalatının yasaklanmasını içerdiğini ifade etti.

RUS GEMİLERİNİN AB LİMANLARINA GİRMESİNİ YASAKLANDI

Rus gemilerinin AB limanlarına girmesini yasakladıklarını belirterek, mevcut yaptırım listelerini de genişleterek siyaset dünyası, iş sektörü, propaganda faaliyetlerinde bulunan kişiler, finans, askeri sanayi ve ulaştırma sektörlerinin hedef alındığı bilgisini paylaştı.

4 Rus bankasının hem swift sisteminden çıkarılacağını hem de AB'deki her türlü finansal işleme katılmaktan da men edileceklerini duyuran Borrell, bazı Rus diplomatları da diplomatik statülerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ettiğini vurguladı.

Etiketler : Avrupa Birliği ab Güvenlik Politikası
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