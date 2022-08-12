Komşuda dinleme skandalı büyüyor! AB devreye girdi

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12 Ağustos 2022 Cuma 12:57:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 12:58:00

AB Komisyonu dinleme skandalına ilişkin Yunanistan'dan açıklama istiyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, "Predator" adlı casus yazılımla telefon dinleme olaylarına ilişkin devam eden soruşturmalar hakkında Yunanistan'dan bilgi talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunanistan'da ortaya çıkan dinleme skandalıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AB Komisyonu devreye girerek, Yunanistan'dan konu ile ilgili açıklama istedi.

AA'da yer alan bir habere göre ismini vermek istemeyen bir AB Komisyonu yetkilisi, Yunanistan'daki muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ve gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonunun Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dmitiriadis'in 5 Ağustos'daki istifalarından önce AB Komisyonun söz konusu dinleme olaylarından haberdar olduğuna işaret ederek "29 Temmuz'da Komisyon, Yunanistan'ın AB Büyükelçisine bir mektup göndererek Yunanistan'da 'Predator' kullanımına ilişkin devam eden soruşturmalar hakkında bilgi istedi." ifadesini kullandı.

Skandalın patlak vermesinden iki hafta önce yayımlanan AB Komisyonu'nun "2022 Hukukun Üstünlüğü Raporu"nda, "(Yunanistan'da) Gazetecilere yönelik saldırı ve tehditler sürüyor ve gazetecilerin mesleki ortamı daha da kötüleşti." ifadeleri dikkati çekmişti.

Raporda, Avrupa Konseyi Gazeteciler Platformu'nun basın özgürlüğüne yönelik uyarılarına atıfta bulunularak "Ayrıca bir Yunan gazetecinin Pegasus'a (Predator) eşdeğer casus yazılım tarafından hedef alındığı, bir başka gazetecinin ise EYP tarafından izlendiği iddia edildi." vurgusu yapılmıştı.

Yunanistan ise söz konusu AB raporuna, "Yunan makamları bu şikayetlerde açıklanan özel yazılımı kullanmıyor. Yunan devleti, bu tür yazılımları üreten veya pazarlayan hiçbir şirketle ticaret yapmıyor." cevabını vermişti.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, AB yürütme organının, Yunan makamlarındaki casus yazılım skandalından kaynaklanan iddiaları "kapsamlı bir şekilde" incelemesini beklediğini söylemişti.

- MİÇOTAKİS "BİLGİM YOK" DEMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kendisine bağlı bir kurum olan EYP'nin ülkedeki bir siyasi partinin liderini dinlediğinin ortaya çıkması üzerine, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." açıklamasını yapmıştı.

PASOK lideri Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti.

Telefonda yapılan ilk incelemede, "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti. Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Andrulakis'in, 21 Eylül 2021'de telefon sahibini casus yazılım programına yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Andrulakis'in mesajda belirtilen linke tıklamadığı görülmüştü.

- GAZETECİNİN TELEFONUNDA DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Nisanda ise Yunan gazeteci Koukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunan yetkililerden, gazeteci Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istemişti.

IPI'nın açıklamasında, Koukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiği kaydedilmişti.

- İSTİFALARA YOL AÇMIŞTI

EYP Başkanı Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen, aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni ve "sağ kolu" olan Başbakanlık Genel Sekreteri Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

- DIŞ BAĞLANTI İDDİASI

Yunan basını, Andrulakis'i dinleme talebinin "Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiğine dair bilgiler bulunduğunu" öne sürmüştü.

EYP tarafından basına sızdırıldığı tahmin edilen bu iddia, Ukrayna'nın Atina Büyükelçisi Sergii Shutenko ve Ermenistan'ın Atina Büyükelçisi Tigran Mkrtchian tarafından yalanlanmıştı.

Etiketler : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu AB Andrulakis EYP Başkanı Kontoleo
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