  • BIST
    1102.51
  • Dolar
    7,4750
  • Euro
    8,8560
  • Altın
    467,4810
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gaboras, pandemiyle değişen konut kiralarını değerlendirdi
Timsahı rehin alıp fidye istediler!
Çin'den ABD'nin diplomatik personeline misilleme
Restoranda yemek koronavirüs riskini artırıyor
"Tek taraflı yaptırım siyasetinden vazgeç"
46 bin yıllık tarihi mağarayı patlatmıştı: İstifa etti
HDPKK'lı Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası verildi
İspanya ve İtalya, Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını kesti!
Ankara Valiliği'nden koronavirüse mesai saatli önlem
"Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı"
Litvanya Parlamentosu Belarus muhalefet liderini ''devlet başkanı'' olarak tanıdı
Giresun'daki sel felaketinde kayıp olan 4 vatandaşımızdan hala iz yok
Yeşilçam filmlerini aratmayan hikaye! 19 yıldır mücadele veriyor
Şişli'deki AVM'de çıkan yangın söndürüldü
Defne Samyeli 'Bir insan nasıl öldürülür' diye araştırma yapmış
Türkiye'den Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz bildirisine tepki: Gerçeklerden kopuk, hukuki dayanaktan ...
Yüz yüze eğitim takvimi belli oldu! Hangi sınıflar kaç gün gidecek?
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Çocuklar koronavirüs kaynağı!
"İstanbul'da birkaç hafta içinde vakaların artma ihtimali var"
Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
Başkan Erdoğan: Ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi güçlendirmeyi sürdüreceğiz
Osmaniye'deki terör operasyonunda PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
İçişleri'nden 81 ilimize yeni koronavirüs genelgesi: İhlal edenler yurt ve pansiyonlarda süreyi tama ...
11 Eylül 2020 Cuma 15:27:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 15:27:00

46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti

Kaynak: DHA

ABONE OL

Demir madeni şirketi Rio Tinto CEO'su 46 bin yıl öncesinde ait insan kalıntıları bulunan tarihi iki Aborjin mağarasını yanlışlıkla patlatmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Avustralya’da dünya devi demir madeni şirketi Rio Tinto’nun CEO'su Jean-Sébastien Jacques ve iki üst düzey yönetici, şirketin, 46 bin yıl öncesinde ait insan kalıntıları bulunan tarihi iki Aborjin mağarasını yanlışlıkla patlatmasının ardından istifa etti.

İngiltere ve Avustralya merkezli çokuluslu, dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto, Avustralya’daki Juukan George bölgesinde, 46 bin yıl öncesine ait insan kalıntıları bulunan iki Aborjin mağarasını Mayıs ayında yanlışlıkla patlatmıştı. Bölgedeki yaşayan Aborjin Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halkı için oldukça önemli olan antik kaya sığınakları yerle bir olmuş ve şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"ABORJİN HALKININ GÜVENİNİ TEKRAR KAZANACAĞIZ"

Rio Tinto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Simon Thompson "Juukan’da böylesine olağanüstü arkeolojik ve kültürel öneme sahip bir miras alanının yok edilmesi yanlıştı. Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halkının güvenini yeniden kazanmaya kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER