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15 Temmuz 2022 Cuma 22:41:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 22:41:00

15 Temmuz şehitleri yurt dışında da unutulmadı

Kaynak: AA

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15 Temmuz şehitleri yurt dışında da unutulmuyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çin'den Kazakistan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Vatikan'a çok sayıda ülkede tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerinin adresi Boğaz Şehitliği'ydi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı törende 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, FETÖ tehlikesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu:

"Bugün hem biz şehitlerimizi anıyoruz aynı zamanda büyük cesaretle o zaferin sevincini paylaşıyoruz. Elbette dış güçlerin buralarda yaptıkları sinsi çalışmalarının devam edebileceği konusunda çok dikkatli olmakta fayda vardır."

Azerbaycan ve Kazakistan'da 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

15 Temmuz şehitlerinin anısına zeytin ağaçları dikildi.

Azerbaycan da 15 Temmuz şehitlerini unutmadı. Başkent Bakü'de hain darbe girişiminde yaşananlara ilişkin panel düzenlendi.

Kazakistan'da Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinde tören düzenlendi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinlikte 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video gösterimi yapıldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı.

Afganistan, Çin, Vatikan, Türkmenistan, İngiltere...

Afganistan'da Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı; Türkiye Maarif Vakfı ve büyükelçiliğin katkılarıyla şehitler anısına 250 fidan dikildi

Çin'in başkenti Pekin'de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğince düzenlenen törende, İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı 15 Temmuz darbe girişimini anlatan video gösterildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Vatikan, Türkmenistan, İngiltere ve Nijerya büyükelçiliklerinde de anma etkinliği yapıldı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Tatar fetö 15 Temmuz Kazakistan
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