  • BIST
    1189.29
  • Dolar
    7,9122
  • Euro
    9,2991
  • Altın
    483,8440
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Facebook ve Twitter'dan Joe Biden'ın oğlunun e-Postalarıyla ilgili haberlere kısıtlama
112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti
Zeytinburnu'nda kavga: 2 kişi yaralandı
FED: Ekonominin toparlanması için 1 yıl gerekecek
AB ve İngiltere kritik zirve öncesi anlaşmazlıkları gideremedi
Oktay: İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk siyasetinde yeri yoktur
BAE'ye ait uçak ilk kez İsrail hava sahasını kullandı
Arjantin'de asgari ücret ve sosyal yardımların artırılması talebiyle gösteri düzenlendi
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı: Ceenbekov parlamento seçimlerinin ardından istifa edecek
217 gün sonra stada seyirci alındı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Basketbolda koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kaldırılacak
Fransa'da koronavirüs karşı sokağa çıkma yasağı kararı
Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen yenik sayıldı
İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 724 Kovid-19 vakası görüldü
Fenerbahçe Beko CSKA Moskova'yı konuk edecek
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 29 milyonu geçti
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakın
IMF Başkanı Georgieva'dan 'ekonomik destek' uyarısı
Pompeo: Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmasının uzatılmasına hazırız
İzmir Zeynep'e ağlıyor! Antrenman yapıyordu
Başkan Erdoğan, Putin ile 'Karabağ'ı görüştü
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
14 Ekim 2020 Çarşamba 23:34:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 23:34:00

Zeytinburnu'nda kavga: 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Zeytinburnu'nda polis iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale ederken yaşanan arbede sırasında silah sesleri duyuldu. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi ağır yaralandı. Kavgada darp edilen 1 kişi de yaralandı. Her 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anları cep telefonu kamerasına yansırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G4 Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak içinde iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkartan bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Bu sırada bir grup elinde sopalarla polise saldırdı. Bu sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında silah sesleri duyuldu. Kurşunun isabet ettiği 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bu arada, kavgada darp edilerek yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay çevresindeki vatandaşların cep telefonu kamarasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin tarafları ayırmaya çalıştığı, bir grubun ellerinde sopalarla polislere saldırdığı, kargaşanın yaşandığı ve silah seslerinin duyulduğu görülüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER