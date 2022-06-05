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05 Haziran 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 16:00:00

Yürürken para kazanıyor

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Eskişehir Yenikent mahallesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet amca, her gün 20 kilometre yol yürüyor. Yürüyüş yaparken geri dönüşüm şişelerini toplayan yaşlı adam, hem doğayı temizliyor, hem de para kazanıyor.

Eskişehir Yenikent mahallesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet amca, her gün 20 kilometre yol yürüyor. Yürüyüş yaparken geri dönüşüm şişelerini toplayan yaşlı adam, hem doğayı temizliyor, hem de para kazanıyor.

Mehmet Kurt, geri dönüşüm şişelerini toplayarak bütçesine destek sağlıyor. Elindeki sopasıyla her gün sabah 5'te yollara çıktığını söyleyen Mehmet amca, öğle saatlerine kadar gezdikten sonra evine gidip dinleniyor. Akşam saatlerinde tekrar çıkan 76 yaşındaki Mehmet amca, gün içinde 20 kilometreden fazla yol yürüyor. Bu yürüyüşün kendisi için hem spor hem gelir kapısı olduğunu söyleyen Mehmet amca, çevre temizliği de yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Uzun yıllardır hiç güneş doğduktan sonra uyanmadım"

Gününün büyük çoğunluğunu ormanlık alanlarda ve yol kenarlarında yürüyerek geçiren Kurt, günde 20 kilometreden fazla yol yürüdüğünü söyledi. Sabah erkenden kalkarak yola çıktığını belirten Kurt, şunları ifade etti:

"Sabahları saat 5'te kalkıp yola çıkıyorum. Uzun yıllardır hiç güneş doğduktan sonra uyanmadım. Öğlene kadar geziyorum ve geri dönüşümde kullanılan şişeleri topluyorum. Öğlen evime gidip dinleniyorum ve akşamüstü hava serinleyince tekrar çıkıyorum. Günde 20 kilometre yol yürüyorum. Hem benim için hareket oluyor, hem de topladığım geri dönüşüm şişelerini satarak paramı kazanıyorum. İnsanlar çevreyi çok kirletiyor. Genel olarak ormanlık alanların yakınlarında ve yol kenarların dolaşıyorum. Doğayı da temizlemiş oluyorum."

Etiketler : Yürürken para kazanıyor Sabahları saat 5 Mehmet amca
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