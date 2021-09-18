VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin'de tek başına karantinaya alınan çocuğun görüntüsü tepki çekti
PKK'ya ağır darbe! Süleyman Soylu duyurdu
Başkan Erdoğan: Üniversitelerde kalitenin yükseltilmesine teksif edeceğiz
Türkiye'de bugün 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı
İstanbul'da beklenen yağış başladı
İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi
Bakan Özer: Vaka trendindeki artış sınıflara da yansıyor
PCR zorunluluğu vakaların tespitini sağladı
Tarsus'ta çıkan orman yangını kontrol altında
Eş-dost partisi itirafı
Marmaris'te orman yangını
"Erdoğan bizim için ilham veren bir lider"
ABD'li yıldız Bodrum'da
Ekranın sürpriz ikilisi
Senaryo çöp oldu
'Ben de okuyorum' kutlaması
Kezban Öğretmen'e Küresel Ödül
Mısır ekerken fil fosili buldular
Bu kreş buzağılara özel
Microsoft'ta hesaplar şifresiz açılacak
Başkan Erdoğan: Türkiye, kritik eşiği yakaladı
Türkiye, Rusya'nın oyununu bozdu
İhanet konuşması ortaya çıktı: Türk üretimi T-70 sakın uçmasın
Sezen desteği
18 Eylül 2021 Cumartesi 22:58:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 23:16:00

Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 197'ye düştü

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının ilk defa 200'ün altına düşerek 197'ye gerilediğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirtti.

Bakan Soylu, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi." dedi.

Türkiye'deki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü vurgulayan Soylu, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim; terörden arındırılan Türkiye, huzurlu bir Türkiye'dir." diye konuştu.

Hakkari'ye gittiğinde esnafla sohbet ederken yanına bir genç geldiğini, 'Bakanım ben üniversiteyi kazandım" dediğini anlatan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dedim ki 'Ne güzel, hayırlı olsun, ben normal bir iş olarak görmüştüm. 'Ama nereyi kazandım biliyor musunuz?' dedi. 'Tıp fakültesini kazandım' dedi. Size bir rakam vereceğim 2016'da Hakkari'de tıp fakültesini kazanan kişi sayısı 0, 2017-2018 yılında kazanan sayı 0. 2019-2020 yılında 4. 2020-2021 yılında kazanan sayısı 19.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Cumhur İttifakı'mızın mücadelesinin ne olduğu, belki de bu rakamlarla ortaya çıkar. Geçen hafta Ağrı'ya gittim. Ağustos ayında Ağrı Dağı'na tırmanışta her gün 600-650 kişinin kampı vardı. En zirveye kadar. Sevgili gençler bizim ülkemize huzur yakışır, kardeşlik ve beraberlik yakışır. Zenginlik yakışır güçlü ve büyük bir Türkiye yakışır."

Etiketler : İçişleri Bakanı süleyman soylu yurt içi terörist sayısı
Esmersoy'dan iş hayatıyla ilgili tüyolar

Esmersoy'dan iş hayatıyla ilgili tüyolar
Rapçi sürprizi

Rapçi sürprizi
İşte Roman Bebek

İşte Roman Bebek
Galada köşe kapmaca

Galada köşe kapmaca
300 kişinin dünyasını aydınlattı

300 kişinin dünyasını aydınlattı
‘Sel Suyu'nu okumam

‘Sel Suyu'nu okumam
2 yıl sonra yeniden tiyatroda

2 yıl sonra yeniden tiyatroda
Paylaşımıyla dikkat çekti

Paylaşımıyla dikkat çekti
İzmir fatihi Simge

İzmir fatihi Simge

EN ÇOK OKUNAN HABERLER