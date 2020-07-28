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28 Temmuz 2020 Salı 22:14:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 22:14:00

Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa başladı

Kaynak: İHA

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Muğla'da iki ayrı sığınmacı olayında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen toplam 83 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'da iki ayrı sığınmacı olayında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen toplam 83 sığınmacı kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin sığınmacıların telefonlarını ve paralarını alıp korsanlığa başladığı belirtildi.

Marmaris-Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı sonrası bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içine yerleştirilen 23 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Bu olaydan iki saat sonra yine Bozburun Yarımadası açıklarında ahşap tekne içinde sığınmacı bulunduğu ihbarı yapıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri denizde sürüklenen ahşap tekne içinde bulunan 60 sığınmacıyı kurtardı. İddiaya göre, sığınmacılar Yunan adalarına çıktıklarını, burada Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından görüntü kaydetmemeleri için cep telefonları ve paralarının alındığı, tekne çalışmayacak duruma getirildikten sonra Türk karasularına itildiği öğrenildi.

Toplam 83 sığınmacı Datça Limanı'na getirildi. 60 sığınmacının bulunduğu ahşap tekne yedeklenerek limana çekildi.

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