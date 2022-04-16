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16 Nisan 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 20:00:00

Yüksekova'da örnek bir öğretmen! Memlekete dönüş

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Yüksekova'da öğretmenlik yapan Alime Taşcı, memleketi Eskişehir'e tayin olduktan bir süre sonra Yüksekova özlemine dayanamayıp tayinini geri istedi. Köylülerle süt sağıp, tandırda ekmek pişiren Alime Öğretmen "Şimdi evimdeyim" diyor.

HER FIRSATTA YAYLAYA ÇIKIYOR

Eskişehir'den 6,5 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Dedeler Köyü Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu'na atanan Alime Taşcı, öğrencileri ve köylülerle kurduğu iletişim sayesinde kısa sürede çevresinde takdir topladı. Öğrencilerin eğitimiyle yakından ilgilenen, bazı engelli öğrencilere evde ders veren Alime Öğretmen, boş zamanlarında da köy sakinleriyle yaylaya çıkıp koyun otlattı.

Tekrar Yüksekova'da olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Alime Öğretmen, "Ben Yüksekova'da iken 'ne zaman giderim?' diye düşünmedim hiçbir zaman. Hep mutlulukla, sevinçle uyandım. Yolda yürürken bile insanlar bana gülümseyerek, selam vererek yanımdan geçiyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur" dedi.

Alime Taşcı, boş zamanlarında bölgenin yöresel kıyafetlerini giyerek berivanlarla yaylada süt sağıyor, tandırda ekmek pişirerek yöresel otlu peynir yapıyor.

AKLINDAN BİR TÜRLÜ ÇIKARAMADI

Öğretmen Alime Taşcı, ön yargılarla geldiği ancak çok güzel günler geçirdiği köyden 6,5 yıl sonra memleketi Eskişehir'e tayin istedi. Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Cengiz Dağcı İlkokulu'na tayini çıkan Taşcı, bir süre burada öğretmenlik yaptı. Fakat, aklından bir türlü çıkaramadığı ve özlemini hissettiği Yüksekova'ya dönmek istedi. Ailesi destek verince bakanlığa dilekçe yazdı. Bakanlık, onu Yüksekova'nın İnanlı Köyü'ne tayin etti.

Etiketler : alime taşçı yüksekova öğretmen
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