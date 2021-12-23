Yaralarına merhem oluyor

Ömrünü sokak hayvanlarına adadı

35 yıl önce yolda gördüğü yaralı köpeğe sahip çıkan onu hayata döndüren Cemal Güneş, ardından yardıma ihtiyacı olan bütün hayvanlar için canla başla çalıştı. 10 yıl önce bir dernek de kuran hayvansever Güneş, "Bir ömrüm daha olsa yine onlara adarım" dedi.



GAZİANTEP'te memur emeklisi Cemal Güneş (57), 35 yıldır sokak hayvanlarına yardım ediyor. Yolda gördüğü yaralı bir köpeği tedavi ettirerek başladığı serüvenini 35 yıldır sürdüren Güneş, kurucuları arasında olduğu dernek aracılığıyla da yaralanan ya da işkence gören hayvanların tedavisi için seferber oluyor, günlerini kedi ve köpekleri besleyerek geçiriyor.

GÖNÜLLÜ BAKICILIK YAPAR OLDU

Gaziantep'te yaşayan memur emeklisi bir çocuk babası Cemal Güneş, 35 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yaparken, yolda otomobilin çarptığı yaralı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi. Köpeğin iyileşmesini sağladığı için mutluluk duyan Güneş, sonraki süreçte de hayvanların gönüllü bakıcısı oldu. Yıllarca hayvanların bakımını ve beslenmesini üstlenen, yaralı hayvanları tedavi ettiren Güneş, 2011 yılında Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ni kurdu.

VİCDANI UYUMASINA İZİN VERMEDİ

Yaşamını hayvanlara adayan Cemal Güneş, "30 yıl kamu kurumlarında çalıştım ve sürekli yollarda gelip giderken sokak hayvanlarının yaralandığını, kimsenin sahip çıkmadığını görüyordum. Bir gün yaralı bir hayvan gördüm ama duramadım. Eve geldim uyuyamadım, kalkıp, gidip o hayvanı bulup veterinere götürerek tedavi ettirdim. Böylece memuriyet hayatım boyunca yaralı ya da işkence görmüş olan hayvanları kendi imkanlarımla tedavi ettirdim" dedi.

Tüm zamanını kedi ve köpekleri besleyip tedavilerini yaptırarak geçiren Cemal Güneş, "Ömrüm, hayvanların içinde geçti. Bu apayrı bir duygu, tamamen vicdan ve merhamet işi. Her hayvanın ayrı bir hikayesi var" diyor.



