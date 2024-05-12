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12 Mayıs 2024 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 15:45:00

Adana'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Adana'nın Pozantı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AIY 587 plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde devrildi.

Sürüklenen araç, karşı yönden gelen 31 ADH 572 plakalı tır ile 01 SK 413 ve 63 ADH 893 plakalı otomobillere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi, araçlardan çıkarılıp çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek ve İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin de kaza yerinde ekiplerden bilgi aldı.

Etiketler : adana pozantı tır zincirleme trafik kazası
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