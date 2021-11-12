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12 Kasım 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 15:30:00

Veliler kan vermek için okula koştu

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Kan stoklarının azalmasının önüne geçmek için harekete geçen Erzurumlu ilkokul öğrencilerinin ikna ettiği anne ve babaları, işlerini bırakıp okul bahçesinde kan bağışında bulundu.

Kan stoklarının azalmasının önüne geçmek için harekete geçen Erzurumlu ilkokul öğrencilerinin ikna ettiği anne ve babaları, işlerini bırakıp okul bahçesinde kan bağışında bulundu. Palandöken ilçesindeki Nihat Kitapçı İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Hayrunisa Ardahanlı, "Salgın nedeniyle kan merkezlerindeki kanın azaldığını duyduk. Kan bağışı kampanyası başlattık. Sağ olsun öğrenci velilerimiz de destek oldular" dedi.

Etiketler : Kan stokları Erzurumlu ilkokul öğrencileri anne ve babalar KAN BAĞIŞI
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